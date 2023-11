La SHA dévoile son plan pour régler les problèmes dans les hôpitaux de Saskatoon

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a présenté un plan d'action, mardi, pour « atténuer et résoudre » les problèmes de surpopulation qui persistent des hôpitaux à Saskatoon.

La semaine dernière, le Service d'incendie de la Ville des Ponts a signalé que le bâtiment de l'Hôpital Saint-Paul ne répond pas aux normes de sécurité en cas d’incendie à cause de la présence d'un grand nombre de lits dans les couloirs.

Le président-directeur général de la SHA , Andrew Will, reconnaît que la surpopulation dans les hôpitaux et dans les services d’urgence crée un environnement difficile à la fois pour les patients et le personnel de la santé.

Avec la publication de ce plan d'action, la SHA s'engage à prendre des mesures concrètes pour répondre aux pressions immédiates en matière de capacité auxquelles sont confrontés le personnel et les patients, tout en mettant en œuvre des solutions à long terme pour renforcer les services de santé à Saskatoon , affirme M. Will dans un communiqué.

Le plan d'action nommé Saskatoon Capacity Pressure Action Plan (SCPAP) (en anglais) (Nouvelle fenêtre) contient une liste des mesures que la SHA envisage de mettre en œuvre dès maintenant, ainsi que sur une période de 90 jours et dans les trois à six prochains mois.

Les principales mesures prises visent à garantir que les patients reçoivent les soins appropriés dans le cadre adéquat , note la SHA .

Le plan d’action vise notamment à augmenter la capacité hospitalière en ajoutant 32 lits de transition d'ici la fin du mois de novembre dans les hôpitaux de Saskatoon.

La SHA prévoit également le déploiement de professionnels de la santé spécialisés en soins primaires pour renforcer les services d'urgence et les unités d'hospitalisation. Ces derniers seront aussi chargés d'identifier les patients qui peuvent bénéficier de soins à domicile, afin de limiter les admissions hospitalières.

La SHA fera aussi appel à plus de travailleurs de la santé pour gérer 43 lits supplémentaires à l'Hôpital Royal universitaire de Saskatoon, dont 21 lits d'hospitalisation temporaire et 22 lits flexibles temporaires et des lits de transition .

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan n'a cependant pas fourni de détail sur le nombre de nouveaux travailleurs qui seront déployés dans le cadre de ce plan d'action et n'a pas donné plus de détails sur leurs compétences professionnelles.

Des solutions à long terme

D'autres initiatives seront mises en place dans les 90 jours à venir, afin d'acquérir des lits supplémentaires et de renforcer les ressources communautaires dédiées aux soins à domicile et aux soins palliatifs.

Bien que la SHA anticipe un soulagement immédiat grâce aux mesures à court terme, elle ajoute que d'autres modifications à long terme sont envisagées dans les trois à six prochains mois.

L'agence provinciale de santé prévoit la mise en place d'un accès rapide aux soins primaires pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille, afin d'éviter qu'ils ne se présentent à l'hôpital ou aux urgences.