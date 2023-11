L'hélium, un tout petit élément chimique, ne fait plus seulement s’envoler les ballons, mais aussi les rêves des entrepreneurs dans l’Ouest canadien. L’industrie espère pouvoir se tailler une place dans la course mondiale pour l’hélium.

Dans la campagne albertaine, à environ 200 km à l’est de Calgary, l’usine de purification de Royal Helium représente une nouvelle marche vers le podium. L’installation vient tout juste d’être mise en service après un an de préparation et d’assemblage.

Le président-directeur général (PDG), Andrew Davidson, ne peut cacher sa fierté. C’est un grand moment, un très grand moment. Le début de la vente nous positionne comme une entreprise, et plus seulement comme une bonne idée , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président-directeur général de Royal Helium, Andrew Davidson, se prépare à ouvrir deux nouvelles usines de purification en Alberta et en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Dans un coin du centre de purification, quatre semi-remorques spéciaux se remplissent d’hélium. L’installation a un objectif de production de 623 000 mètres cubes par an, mais, déjà, tout ce volume est vendu à des clients du domaine aérospatial.

Cela n’a pas été difficile [de trouver des clients], s’amuse Andrew Davidson. L’état de l’économie de l’hélium est tel que [nos clients] sont venus nous chercher. Il y a une telle pénurie qu’ils viennent trouver les producteurs et tentent d’acheter les volumes avant même qu’ils ne soient produits.

Le cocktail économique parfait

En plus de l’aérospatiale, l’hélium est utilisé en imagerie médicale, pour la fabrication de semi-conducteurs en électronique, comme refroidissant pour les petits réacteurs nucléaires.

Notre mode de vie est de plus en plus dépendant de l’hélium , résume ainsi Richard Dunn, directeur général de l’association des développeurs d’hélium du Canada (Helium Developers Association of Canada). L’association s’est formée il y a environ un mois pour faire avancer les intérêts de l’industrie.

Depuis que les États-Unis ont décidé d'abandonner leur réserve stratégique, la production n’a pas suivi le rythme de cette demande croissante, et le prix de l’hélium a bondi. Nous sommes au point où l’Amérique du Nord deviendra importatrice d’hélium dans les trois à cinq prochaines années , prédit M. Dunn.

Le Canada a la cinquième réserve mondiale en matière de volume, mais pour l’instant, l’industrie canadienne ne représente que 1 à 2 % de la production mondiale. Vous assemblez tous les éléments et vous voyez le potentiel pour le Canada , résume Richard Dunn.

Ouvrir en mode plein écran La construction de l'usine de purification de Royal Helium a nécessité environ 70 travailleurs. L'installation emploie une dizaine de personnes de manière permanente. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Une production complexe

Ce potentiel motive la concurrence. En plus de Royal Helium, une demi-douzaine d’entreprises explorent le sous-sol de la Saskatchewan et de l’Alberta. Si la jeune industrie se compare aux débuts du pétrole et du gaz, la production est néanmoins plus complexe.

De nouvelles entreprises se sont développées ces deux dernières années pour exploiter cette occasion d’affaires unique. Mais elles vont découvrir que cela prend du temps pour acquérir les droits du sous-sol, l’explorer, approuver l’exploitation de la ressource et construire une usine comme la nôtre. Nous parlons d’années, pas de mois , précise Andrew Davidson.

Ouvrir en mode plein écran Le réservoir pompé par Royal Helium ne contient que 0,5 % d'hélium, mais ce taux de concentration est suffisant pour une exploitation rentable. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Dans les deux gazoducs qui relient l’usine à ses puits, il n’y a que 0,5 % de l’élément chimique recherché par Royal Helium. Cela peut paraître bas, mais c'est très élevé. En moyenne dans le monde, le taux de concentration est de 0,03 % , raconte Andrew Davidson. Trouver de l'hélium dans le sous-sol canadien n'est donc pas une mince affaire.

Le labyrinthe de tuyaux et de réservoirs de l’usine illustre ensuite le complexe travail de purification nécessaire pour transformer ces 0,5 % en 99,999 % de pureté. Le dioxyde de carbone est d’abord filtré, puis le méthane. Le nitrogène est soumis à des températures glaciaires pour être séparé de l’hélium. L'entreprise a cependant vu dans ce processus de filtrage une source de rentabilité.

Tout ce qu’on retire est utilisé. Le méthane sert à alimenter l’usine en électricité et nous allons même pouvoir en revendre au réseau électrique. Le nitrogène liquide est revendu à d’autres industries , explique le PDG de Royal Helium.

Royal Helium prévoit d’ouvrir deux usines similaires dans les 18 prochains mois en Alberta et en Saskatchewan.

Ouvrir en mode plein écran L'usine de purification d'hélium est un labyrinthe de tuyaux et de réservoirs qui vise à éliminer toutes les impuretés de l'hélium. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Coup de pouce demandé au fédéral

À l'obstacle du travail technique complexe, Richard Dunn ajoute le financement difficile pour lancer une toute nouvelle industrie. Nous sommes dans un marché qui n’aime pas le risque.