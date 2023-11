Les nouveaux locaux sont inaugurés à l’urgence de l’hôpital de La Baie

Les résidents de La Baie sont maintenant accueillis dans de nouveaux locaux s’ils ont besoin d’aller à l’urgence.

Les travaux d’agrandissement et de modernisation du centre hospitalier Cléophas-Claveau, entamés en mai 2022, sont finalement terminés.

Le chantier n’a occasionné aucun bris de service à l’hôpital de La Baie.

La fin du projet de 7,5 millions de dollars a été soulignée mardi, lors d’une inauguration officielle à laquelle participaient notamment le député de Dubuc, François Tremblay, et la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé.

Ouvrir en mode plein écran L'inauguration a eu lieu en présence de dignitaires, dont des élus, des représentants du CIUSSS et du personnel hospitalier. Photo : cabinet du ministre de la Santé

L’objectif du chantier était de réorganiser l’environnement de travail à l’urgence et d’offrir des espaces plus fonctionnels, sécuritaires et intimes au personnel et aux patients.

Le garage des ambulances a aussi été déplacé pour faciliter l’arrivée de nouveaux patients.

Les citoyens avaient toutefois déjà retrouvé l’accès à l’entrée principale le printemps dernier, lors de la finalisation de la deuxième phase des travaux.

La réfection des derniers espaces intérieurs du secteur ambulatoire et les travaux d’aménagement extérieurs qui ont eu lieu au cours de l’été ont permis de compléter le projet.