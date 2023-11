D'anciens pensionnaires du Collège Grenville de Brockville sont de retour devant les tribunaux jeudi pour signer un règlement judiciaire au sujet de leur action collective contre l'ancienne institution religieuse privée. L'entente finale porte sur un dédommagement de 10 millions 875 mille dollars à verser à quelque 1300 anciens élèves qui ont été victimes de sévices de 1973 à 1997.

Avant que le règlement ne puisse être mis en œuvre, le tribunal devra déterminer si l'accord à l'amiable est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des plaignants.

Les plaignants avaient jusqu'au 31 octobre 2023 pour notifier leur désapprobation à leur cabinet d'avocats.

Le montant est en revanche dérisoire comparé au montant initial de 200 millions de dollars.

Selon des documents de cour, l'entente consiste néanmoins à soutenir le processus de guérison des membres de l'action collective et à éventuellement y mettre un terme.

L'indemnisation financière vise à remplir une fonction symbolique en reconnaissant les préjudices subis par les plaignants , peut-on y lire.

Ouvrir en mode plein écran L'entente de 10,8 millions de dollars à verser aux anciens pensionnaires du Collège Grenville pour les sévices physiques, psychologiques et sexuels qu'ils ont subis de 1973 à 1997. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Les négociations au sujet des dédommagements ont eu lieu en mars 2023 en présence d'un médiateur.

Les paiements à distribuer à tous les plaignants seront déterminés en fonction de la durée de leur fréquentation et de leur pensionnat au Collège Grenville pendant la période couverte par cette action collective.

D'autres plaignants recevront en sus des indemnités pour les blessures physiques et psychologiques et/ou les agressions sexuelles qu'ils y ont subies.

Le règlement stipule toutefois qu'un plaignant ne pourra obtenir plus de 74 000 $.

Ouvrir en mode plein écran Le corridor principal menant aux différentes salles de classe au Collège Grenville. Photo : Mike Morley

Quelque 1300 ex-pensionnaires avaient d'abord remporté leur cause en février 2020 devant la Cour supérieure de l'Ontario après avoir déposé leur poursuite en 2008.

La Cour d'appel de l'Ontario avait ensuite rejeté en octobre 2021 l'appel des intimés dans cette affaire.

Le procès civil avait montré en 2019 à Toronto que la direction de l'ancien Collège de Brockville avait utilisé des politiques et des pratiques qui équivalaient bien à de la maltraitance d'enfants.

Toujours selon les documents, les ex-pensionnaires ont grandi dans un environnement contrôlant, intimidant et humiliant , qui leur a causé de nombreux préjudices.

Ouvrir en mode plein écran Le réfectoire du Collège Grenville. Photo : Mike Morley

Les règles au sein de l'institution religieuse étaient très strictes, l'atmosphère très religieuse et la discipline, cruelle.

Des adolescents y étaient frappés, agressés, privés de sommeil et traités de démons pour les garçons ou de jézébelles [filles aux moeurs légères, NDLR] pour les filles.

Le Collège Grenville de Brockville a été fermé il y a 16 ans, le 30 juillet 2007.

Il appartenait à l'époque à la Communauté de Jésus, un ordre œcuménique rattaché au diocèse anglican de l'Ontario, mais considéré comme étant une secte chrétienne originaire du Massachusetts.

Ouvrir en mode plein écran Le prêtre Charles Farnsworth dirigeait le Collège Grenville à l'époque des faits reprochés. (Photo d'archives) Photo : Mike Morley

Les deux anciens directeurs incriminés dans cette affaire sont décédés en 2009 et 2015, si bien que le recours collectif visait les épouses des réévérends pères Alastair Haig et Charles Farnworth, leurs héritiers et les assureurs du défunt collège chrétien.

Les avocats des défendeurs avaient soutenu lors du procès que les sévices que les adolescents avaient subis étaient davantage des mesures disciplinaires et non des violences physiques, psychologiques et sexuelles.

La Police provinciale de l'Ontario avait décidé en 2008 de ne déposer aucune accusation criminelle contre la direction de l'établissement.