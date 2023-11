Le Gala Québec Cinéma a dévoilé mardi les 47 œuvres finalistes aux prix Iris 2023, qui seront remis les 7 et 10 décembre. La comédie de science-fiction de Stéphane Lafleur, Viking, mène le bal avec 18 nominations, juste devant Babysitter de Monia Chokri (14 nominations) et Les chambres rouges de Pascal Plante (13 nominations).

Le film de Stéphane Lafleur a connu un parcours enviable depuis sa sortie le 30 septembre 2022. Il a notamment été nommé dans 13 catégories en février aux prix Écrans canadiens, où il a remporté le trophée de la meilleure photographie.

Il aura la possibilité de poursuivre sur cette lancée au 25e Gala Québec Cinéma, avec des nominations dans des catégories phares comme meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario.

Larissa Corriveau et Steve Laplante sont également en lice pour les prix de la meilleure interprétation féminine et de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle, alors que Fabiola Nyrva Aladin est nommée dans la catégorie de la révélation de l’année.

Ouvrir en mode plein écran La comédienne Fabiola Nyrva Aladin, en lice pour l'Iris de la révélation de l'année, animera aussi le Gala Artisans le 7 décembre, en amont du Gala Québec Cinéma, Photo : ICI ARTV

Le plongeur, Babysitter et Falcon Lake dans la course pour le prix du meilleur film

Steve Laplante est aussi nommé dans la catégorie de la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien pour son jeu dans Babysitter, de Monia Chokri, qui s’illustre derrière Viking avec 14 nominations.

Le film écrit par Catherine Léger, à partir de sa propre pièce Baby-sitter, affrontera d’ailleurs celui de Stéphane Lafleur dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. Deux autres films sont en lice pour ce triplé : Le plongeur de Francis Leclerc, ainsi qu’Arsenault et fils de Rafaël Ouellet.

Falcon Lake, premier long métrage de Charlotte Lebon, pourrait de son côté remporter le prix du meilleur film et celui du meilleur premier film, avec un total de six nominations.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Hivon, Monia Chokri et Steve Laplante dans le film « Babysitter » Photo : Maison 4:3

Un prix Iris Hommage pour Rémy Girard

Comme chaque année, le Gala Québec Cinéma profitera aussi de sa tribune pour rendre hommage à une personnalité marquante du paysage cinématographique québécois. Cette année, le prix Iris Hommage sera décerné à nul autre que Rémy Girard, qui brille au petit et au grand écran depuis plus de 50 ans.

L’acteur, qui est à l'aise autant dans les drames que les comédies, a joué dans plus de 60 films, ainsi que dans une quarantaine de téléséries et de nombreuses pièces de théâtre. C’est d’ailleurs lui qui a animé en 1999 le premier Gala Québec Cinéma, qui s’appelait à l’époque la Grande nuit du cinéma.

Ça m’a beaucoup ému, parce que c’est la première fois que je reçois un prix pour le cinéma québécois. J’ai été souvent en nomination, mais je n’ai jamais gagné , explique le comédien en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Ouvrir en mode plein écran Rémy Girard dans « Testament », de Denys Arcand Photo : TVA films

Jay du Temple à l’animation sur Noovo

Rappelons que le Gala Québec Cinéma a été débranché par Radio-Canada au mois d’octobre dernier après 20 ans sur les ondes du diffuseur public. La chaîne Noovo a annoncé au mois de juillet qu’elle reprenait le flambeau avec une formule revisitée du gala.

L’humoriste et animateur Jay du Temple assurera son animation pour une première fois le 10 décembre prochain. Pour moi, le point d’ancrage, c’est le numéro d’ouverture, c’est ce sur quoi je passe le plus de temps, parce que ça va donner le ton du gala. Après ça, on a plusieurs prix à remettre alors je pense qu’il faut penser à l’efficacité. Il faut que ce soit plaisant, mais concis , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Jay Du Temple affirme qu'il passe ses nuits à penser à son numéro d'ouverture. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

De son côté, la comédienne Fabiola Nyrva Aladin animera le 7 décembre le Gala Artisans, où 18 prix Iris seront remis, principalement dans des catégories techniques.

Jusqu’au 10 décembre, le public est invité à voter pour le Prix Iris du public (Nouvelle fenêtre) parmi les cinq films ayant cumulé le plus d’entrées dans les salles de cinéma québécoises dans la dernière année : 23 décembre de Miryam Bouchard, Confessions de Luc Picard, Katak le brave béluga de Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay, Le temps d’un été de Louise Archambault et Les hommes de ma mère d’Anik Jean.