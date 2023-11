Un comité situé dans la ville de North Bay prépare une importante collecte de fonds pour des bottes d’hiver et d’autres vêtements pour venir en aide à une population sans-abri qui a d’importants besoins alors que l’hiver approche.

Le Compassionate Committee for the Homeless in North Bay, un comité qui œuvre pour les sans-abri de la région, prépare une collecte de fonds et de vêtements en prévision de l’arrivée du temps froid.

Lors de cette collecte qui va se conclure le 2 décembre, le comité va recueillir des dons de vêtements, mais aussi demander à la communauté de donner de l’argent pour pouvoir acheter des bottes d’hiver pour aider les plus démunis.

Ces bottes vont par la suite être acheminées aux sans-abri à l’aide des organismes qui œuvrent sur le terrain, selon Leah Pierce, présidente du Compassionate Committee for the Homeless in North Bay.

Les organismes avec qui nous sommes en contact nous parlent de grands besoins pour des bottes d’hiver, ceux-ci remarquent que les personnes qui viennent pour bénéficier de leurs services ont des bottes qui sont pleines de trous, qui ne vont pas durer tout l’hiver , explique-t-elle.

Mme Pierce affirme que la population de sans-abri a aussi de grands besoins de chaussettes, en raison du manque d’accès à des buanderies pour faire du lavage.

Il s’agit de la troisième campagne du genre pour le comité. Lors de la première édition, 60 paires de bottes ont été achetées à l’aide des dons du public; l’an dernier, c’est 87 paires de bottes d’hiver qui ont pu être achetées.

Nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir acheter au moins autant, sinon plus de bottes cette année, nous voyons déjà du soutien dans la communauté pour cette initiative , ajoute Leah Pierce.

Des besoins criants dans le Nipissing

Dennis Chippa, directeur général du refuge The Gathering Place de North Bay, affirme que parmi les nombreux besoins que tentent de combler son organisme, celui de fournir de bonnes bottes est prioritaire.

Souvent on les voit marcher en ville, et ils ne portent que des espadrilles, et puisqu’ils passent leur journée debout, c’est important qu’ils soient bien chaussés autant pour la chaleur, mais aussi de la bonne traction pour éviter qu’ils tombent et se retrouvent blessés , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Dennis Chippa est directeur général du refuge The Gathering Place de North Bay. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

M. Chippa affirme que les besoins en vêtements chauds et en bottes ne cessent d’augmenter, et que le visage de ceux qui viennent chercher de l’aide a changé.

Je vois de plus en plus de nouveaux Canadiens venir nous voir, ces gens ne sont pas adéquatement préparés pour l’hiver , indique-t-il.

Il affirme que plusieurs organismes et plusieurs particuliers les aident à acquérir le matériel dont ils ont besoin, mais que les besoins sont toujours plus élevés que les fournitures disponibles, notamment parce que bien des sans-abri perdent souvent leurs objets dans leurs nombreux déplacements.

Ailleurs dans la région, à Nipissing Ouest, les sans-abri ont pu obtenir assez de vêtements pour l’hiver, selon le groupe No More Tears West Nipissing.

Selon Josée Rainville, présidente du groupe, une collecte de vêtements d’hiver qui a été effectuée il y a quelques semaines a pu suffire pour combler les besoins de la petite communauté de sans-abri.

Ouvrir en mode plein écran No More Tears West Nipissing a organisé une collecte de matériel pour les sans-abri de la région de Nipissing Ouest. (Photo d'archives) Photo : Facebook/No More Tears West Nipissing

On regarde pour voir s’il y a des besoins qui arrivent, et si on a des besoins, on fait une demande sur notre groupe Facebook et les gens sont très heureux de nous aider , affirme-t-elle.

Mme Rainville affirme que son groupe devrait organiser d’autres rencontres pour évaluer si une autre grande collecte est nécessaire.