Programme de départs volontaires : Le Droit perdra le tiers de ses membres d’ici 2024

D’ici le début de l’année 2024, le quotidien Le Droit perdra le tiers de ses membres qui vont adhérer au Programme de départs volontaires des Coops de l’information.

Selon la directrice générale du journal, Sylvie Charette, cela représente une quinzaine de membres, soit huit journalistes et des travailleurs d'autres secteurs, comme un représentant aux ventes, une personne au service à la clientèle et deux autres œuvrant dans la section nécrologique , a-t-elle énuméré.

Ces départs sont une conséquence directe de la fin de la version papier, qui imprimera sa dernière édition le 30 décembre. Déjà, quelques journalistes ont choisi d’adhérer à ce programme, dont Marc Brassard, de la section sportive.

Il y a des journalistes très expérimentés et compétents qui vont nous quitter pour toute sorte d’autres projets. On respecte cela, mais on est partagés. [...] Heureusement, ça nous évite de laisser partir des gens , a dit Mme Charette.

Il est important de rappeler que ce sont des départs volontaires. De ce que je sais, il n’y aura pas de compressions en 2024. On a réussi à éviter des mises à pied, ce qui n’est pas le cas [dans d’autres médias] , a laissé entendre Simon Séguin-Bertrand, photographe, qui est aussi le président du syndicat de la quarantaine de membres du journal qui a vu le jour en 1913.

Des impacts sur la couverture journalistique

Malgré tout, il est impossible de penser que ces départs n’auront pas de conséquences sur la qualité de l’information régionale, reconnaît M. Séguin-Bertrand. Moins de journalistes signifie moins de couverture médiatique.

Il y a certainement de l’inquiétude à savoir comment on va faire pour être aussi bons , de dire le photographe.

Sylvie Charette préfère, de son côté, voir le verre à moitié plein. Il va rester une vingtaine de journalistes, ce qui reste une grande salle de nouvelles régionales.

Il y aura également des changements dans le quotidien des journalistes qui vont rester. Par exemple, ils pourraient être appelés à travailler la fin de semaine de temps en temps. On va utiliser les forces de tout le monde, pour être présents lorsque la nouvelle arrive, mais cela va aussi demander une réorganisation. On est dans une ère où on ne peut pas être plusieurs à faire les mêmes choses , a répondu la directrice générale.

À la suite du départ de Marc Brassard, il reste maintenant trois journalistes dans la section des sports. Les trois ont déjà consacré, au minimum, 25 années de leur vie au quotidien. Comme le veut la convention collective, ce sont les plus anciens qui ont la priorité sur le programme de départs volontaires. Il se pourrait donc que la section des sports soit très affectée , a admis Simon Séguin-Bertrand.

Ce sont des choix qui appartiennent aux journalistes. Ce sont les règles du jeu, et il faut vivre avec. S’il faut reconstruire une équipe de sports, on le fera, mais on ne peut pas empêcher les gens de prendre les chemins qui leur sont permis , a répondu Mme Charette.

Le nouveau président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Éric-Pierre Champagne, n’a pas caché son inquiétude sur la couverture journalistique, particulièrement en région en ce qui a trait aux départs volontaires.

La crise des médias n’est pas seulement le problème des médias et des journalistes, c’est un véritable enjeu de société qui doit être vu comme tel par les décideurs à Québec et à Ottawa. Le temps presse, il faut agir rapidement , a mentionné M. Champagne dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Avec les informations de Charles Lalande