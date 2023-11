L’APF se dit déçue du nombre de places accordées aux garderies fransaskoises

L’Association des parents fransaskois (APF) s’est dite « déçue » de la décision du gouvernement de la Saskatchewan qui a accordé « seulement » 28 nouvelles places au Centre éducatif Pomme d'Api, à Moose Jaw.

En entrevue à l'émission Point du jour, le président de l' APF, Edgard Assoua, a affirmé que ce nombre est « insuffisant » pour la communauté.

Même si nous nous réjouissons de cela pour Moose Jaw, c’est insuffisant et très peu comparativement aux besoins dans toute la province. Nous sommes très déçus , a indiqué M. Assoua.

Le nombre d’ayants droit lors du recensement de 2021, montre que 3495 enfants de 0 à 4 ans sur un total de 68425 enfants ont l'âge d’aller en garderie. Ce n’est pas 28 places dont nous avons besoin, nous avons besoin d’au moins 120 places pour toute la Saskatchewan.

En début de semaine, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont annoncé un investissement de 23, 5 millions de dollars pour la création de 2349 nouvelles places en garderie dans la province.

Ces nouveaux espaces ont été attribués à 51 garderies et centres de petite enfance dans 41 communautés de la province. Le Centre Pomme d’Api a reçu 28 places.

Nouvelles places pour le centre éducatif Pomme d’Api.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Point du jour. Nouvelles places pour le centre éducatif Pomme d’Api ÉMISSION ICI PREMIÈRE Point du jour Écouter l’audio (Nouvelles places pour le centre éducatif Pomme d’Api. 9 minutes 2 secondes) Durée de 9 minutes 2 secondes 9:02

Jusqu'à quand le gouvernement va ignorer ses obligations constitutionnelles , se demande Edgard Assoua. Vous n'êtes pas sans savoir la déclaration du CÉF [ sur les besoins en infrastructures scolaires ], le manque d'infrastructures, d'installation, de financement insuffisant pour que nos enfants. C'est toutes ces situations-là qui s'enracinent.

Publicité

Selon lui, le pavillon Monique Rousseau a 71 élèves supplémentaires cette année. À l'École du Parc, on a, par exemple, 19 élèves en trop, il y a 18 élèves de trop au pavillon élémentaire de l'école Monseigneur Laval, on a des écoles ici à Ponteix, on n'a pas une vraie école, il y a des communautés qui ont besoin d'écoles .

Edgard Assoua estime que les Fransaskois doivent s’affirmer .

Chaque fois qu'on se rend dans un bureau de poste et exige d'être servi en français, ou lorsqu’il s'agit de remplir le recensement, c’est de s’affirmer et de prendre notre place. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas se taire, il faut réclamer ses droits. La loi du silence ne rend service à personne , affirme-t-il.

Chacun pourrait écrire aux députés et s'indigner, j'aimerai aussi voir tous les organismes s'indigner ensemble de cette situation , ajoute-t-il.

Avec les informations de Fred Harding