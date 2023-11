Le marché immobilier se stabilise à Halifax

La capitale de la Nouvelle-Écosse reste une des grandes villes les plus attirantes sur le marché immobilier au Canada, mais la hausse rapide des prix refroidit non seulement les acheteurs, mais aussi certains vendeurs de logements.

Selon la Banque Nationale, l'indice composite des prix des maisons à Halifax a augmenté de 6% entre septembre 2022 et septembre 2023, soit la plus forte hausse parmi les grandes villes du pays.

Dans la province, une maison unifamiliale coûte en moyenne près de 400 000 $, selon l'Association de l'immobilier de la Nouvelle-Écosse.

Le marché reste donc favorable aux vendeurs, selon Estèle Jehan, agent immobilier chez Red Door Realty.

En revanche, la hausse des taux d'intérêt rend certaines transactions difficiles.

Des banques prudentes

On voit des situations où les maisons se retrouvent à être vite avec une offre acceptée, mais malheureusement [l'offre] tombe parce que la condition d'achat était une approbation de la banque, puis la banque ne donne plus son approbation parce que les taux sont trop élevés et finalement, les acheteurs n'ont pas les moyens , dit-elle.

Ça se stabilise, je pense, doucement.

Estèle Jehan note que certaines transactions n'aboutissent pas parce que les acheteurs ne trouvent pas les fonds nécessaires.

Par ailleurs, les difficultés de certains acheteurs se répercutent sur les vendeurs.

On revient à un marché normal où les gens ne vendent pas sans pouvoir acheter derrière, où les gens ne sont pas quarante à vouloir acheter la même maison , explique Estèle Jehan.

Les ventes ralentissent

Alexia Jonniaux, agente immobilière chez Da Silva Gosse Group, note qu'au-dessus de 500 000 $, une maison a tendance à rester plus longtemps sur le marché.

On pense que, tranquillement, on s'en va vers un marché balancé où les deux forces, demande et offre, vont pouvoir, éventuellement, se balancer , dit-elle.

Alexia Jonniaux croit que le marché va s'équilibrer.

Chantal Lévesque, agent immobilier chez Falkwin Group, constate elle aussi un ralentissement du marché.

Des premiers acheteurs toujours aussi nombreux

Ainsi, ceux qui sont déjà propriétaires hésitent à déménager, soit parce que leurs enfants habitent encore chez eux, soit parce que l'achat d'une nouvelle maison leur coûterait trop cher, selon elle.

Ce marché-là ne se libère pas aussi rapidement qu'avant , dit-elle.

Pour Chantal Lévesque, Halifax reste abordable comparée aux grandes villes canadiennes.

Les locataires, quant à eux, restent nombreux à vouloir accéder à la propriété.

À Halifax, entre autres, les loyers sont parmi les plus élevés au Canada, mais on n'a pas nécessairement les salaires pour supporter ça donc pour les gens qui trouvent qu'il y a une incertitude avec leur logement, s'ils ne peuvent pas rester dans leur logement longtemps ou s'ils ont une inquiétude que les loyers vont monter, ils ont vraiment commencé à penser différemment, à dire okay on va regarder à acheter , dit-elle.

La concurrence reste donc vive parmi ceux qui cherchent à devenir propriétaires pour la première fois.