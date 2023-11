Un homme qui avait fait un brûlage sur sa propriété, engendrant un feu de forêt dans la région de Cariboo, en Colombie-Britannique, en avril 2019, devra payer près de 450 000 $. Une commission d'appel a rejeté sa demande dans laquelle il estimait que l'incendie était criminel et qu'il avait été provoqué par le petit-fils de ses voisins.

Clarke Matthiesen contestait les ordres de recouvrement des coûts pour l'incendie dont il est tenu responsable. La semaine dernière, des experts de la Forest Appeals Commission de la province ont cependant largement rejeté son appel, estimant que son explication était à la fois non prouvée et peu plausible .

Selon James Carwana, qui présidait la commission, les éléments de preuve étayent fortement la conclusion des enquêteurs selon laquelle un feu dormant, provenant d'un brûlage de 224 m2 mal éteint, était à l'origine de l'incendie.

Le brûlage d'un grand tas de débris, comme c'est le cas ici, est extrêmement risqué et peut entraîner des destructions considérables si des feux de forêt en résultent. Il incombe à ceux qui s'engagent dans une telle activité de brûlage de s'assurer qu'ils ont satisfait aux exigences de la loi , indique la décision datée du 9 novembre.

Deux semaines de lutte

Le feu de forêt avait pris dans une région éloignée à environ 150 km à l’ouest de Quesnel. Les pompiers avaient mis deux semaines à l’éteindre, selon la décision de justice.

Clarke Matthiesen a été condamné à payer 179 344 $ pour dommages aux ressources de la Couronne, 260 369 $ dans le cadre des coûts engagés pour lutter contre l’incendie, 7546 $ pour la reforestation, et 2350 $ pour des pénalités administratives.

Selon la décision, Clarke Matthiesen a allumé un feu en février 2019 pour se débarrasser des débris laissés sur sa propriété par les anciens occupants. Il n'avait jamais géré un feu de cette taille et n'avait pas consulté les autorités chargées de la lutte contre les incendies avant de l'allumer.

Mesurant 14 m sur 16 m, le brûlage était considéré comme un feu ouvert de catégorie 3, qui nécessite un numéro d'enregistrement de brûlage, précise la décision. Clarke Matthiesen n'en avait pas, pas plus qu’il n’avait d'outils de lutte contre les incendies ou d'eau à proximité, comme cela est exigé.

Clarke Matthiesen a déclaré être passé de très nombreuses fois devant la zone dans les semaines qui ont suivi le brûlage, et ne pas avoir vu de fumée, ni ressenti de chaleur en posant sa main sur le tas. Il lui a été reproché de ne pas avoir étalé le tas et de ne pas l’avoir arrosé.

Clarke Matthiesen est finalement revenu sur sa version, accusant le petit-fils de son voisin. Celui-ci aurait menacé de brûler la maison de Clarke Matthiesen jusqu'au sol quatre mois avant l'incendie.

Aucun signe d'incendie criminel, selon un enquêteur

Clarke Matthiesen a expliqué devant la commission que le petit-fils des voisins avait emménagé chez eux à l'été 2018 en raison de sa consommation de drogues illicites et de son appartenance à des bandes de rues .

Aucune preuve de la présence du petit-fils dans la région au moment des faits n'a cependant été présentée. Si l'auteur de l’appel pensait que la menace était sérieuse et qu'il s'agissait d'une cause probable de l'incendie, cette question aurait été au centre de ses préoccupations lorsque l'incendie s'est effectivement produit. La possibilité que l'incendie ait été d'origine criminelle n'a été évoquée que des années plus tard , a déclaré James Carwana.

Clarke Matthiesen avait embauché le petit-fils de son voisin pour effectuer des travaux sur sa propriété, mais il a déclaré que leur relation de travail s'était détériorée en septembre 2018. Leur relation ne s’est pas améliorée après que Clarke Matthiesen ait découvert des plants de cannabis illégaux appartenant prétendument au petit-fils.

Un enquêteur avait étudié la possibilité d'un incendie criminel au moment de l'incendie. Il avait alors témoigné qu'il n'avait observé aucun élément suggérant un incendie criminel ou une activité suspecte , y compris des preuves de la présence d'accélérateurs comme de l'essence, de points d'allumage multiples ou de traces de véhicules.

Avec des informations de Bethany Lindsay