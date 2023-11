Près de 57 M$ pour la couverture cellulaire sur les routes du Nord-du-Québec

Québec et Ottawa investissent 57 millions de dollars pour améliorer la couverture cellulaire dans le Nord-du-Québec.

Le ministre responsable de la région Jean Boulet en a fait l'annonce mardi à Lebel-sur-Quévillon.

Infrastructure Canada versera 28,5 millions à l’organisme à but non lucratif Eeyou Mobilité pour construire de nouvelles tours cellulaires. La Société du Plan Nord octroie 11 millions et le Conseil exécutif 17,5 millions par l’entremise du programme Québec haut débit.

Un projet en deux phases

Une première phase de 37 millions de dollars permettra la construction de 30 tours cellulaires aux abords des routes 113, 109, 167, de la route du Nord et de la route Billy Diamond.

Ce premier volet permettra de couvrir 47 % des 1900 kilomètres de route du territoire.

La deuxième moitié du projet, un investissement de 20 millions, vise à construire 16 autres sites près des routes d'accès aux communautés, ce qui augmentera la couverture à 74 % du réseau routier.

Ce qui est le plus fondamental, c’est que ça permet d’accroître la sécurité et ça permet une mobilité avec une communication qui est saine, qui est importante, qui est attendue par la population, les entreprises et tous les partenaires concernés. C’est une annonce que je trouve hyper intéressante , indique le ministre responsable du Nord-du-Québec, Jean Boulet.

Une plateforme d’information

Jean Boulet a aussi profité de son passage dans le Nord-du-Québec pour confirmer un autre investissement, celui pour une plateforme d'information régionale sera mise en place.

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de près de 2 millions de dollars à l'Administration régionale Baie-James pour lancer le projet. L'Administration régionale investit de son côté près d'un million.

Le portail regroupera des bulletins d'information, des articles, des balados et des entrevues.