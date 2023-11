Avionnerie Valdor autorisée à moderniser un avion de brousse

L’entreprise Avionnerie Valdor a obtenu l’autorisation de Transports Canada pour réaliser des travaux de conversion sur le Beaver de Havilland Canada (DHC-2).

Ce modèle d'avion de brousse, construit pour la première fois en 1947, devenait difficile à entretenir. Le projet vise à prolonger la durée de vie des appareils Beaver de plusieurs dizaines d’années. L'entreprise considère cet aéronef comme le plus polyvalent jamais fabriqué .

Plusieurs aspects du système d’origine du Beaver ont été modifiés et améliorés par Avionnerie Valdor. De nouvelles ailes ont été entièrement construites à l’usine de Val-d’Or. Les moteurs à pistons d’origine seront remplacés par des moteurs turbopropulseurs conçus par Pratt & Whitney.

L’entreprise valdorienne, qui se spécialise en maintenance d’aéronefs, en a fait l’annonce cet après-midi à l’aéroport régional de Val-d’Or en compagnie du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et d’une délégation de l'entreprise de conception et d'entretien d'avions Pratt & Whitney Canada.

Publicité

Nous croyons en ce projet depuis le début et nous sommes convaincus qu’il s’agit de l’un des plus grands projets de développement aéronautique pour une PME au Canada , a indiqué par voie de communiqué Gaétan Gilbert, président-directeur général d’Avionnerie Valdor.

L’obtention du certificat délivré par Transports Canada était attendue par les propriétaires et opérateurs de Beaver , fait valoir Avionnerie Valdor dans un communiqué.

Plus de détails suivront.