Baldur’s Gate 3 et Sea of Stars finalistes aux Game Awards

The Game Awards, qu’on surnomme les Oscars du jeu vidéo, a dévoilé ses finalistes, et le Canada y fait bonne figure : Baldur’s Gate 3, créé en partie au studio Larian à Québec, récolte huit nominations, et Sea of Stars, du studio indépendant Sabotage, en a deux.

Avec huit nominations, dont une pour le jeu de l’année, Baldur’s Gate 3 part même favori des Games Awards, à égalité avec Alan Wake 2.

C'est un véritable honneur [...], surtout en considérant la panoplie de jeux incroyables sortis cette année – nous sommes en bonne compagnie.

Nous travaillons sur Baldur's Gate 3 depuis plus de 6 ans maintenant, avec des équipes dans le monde entier, de la Malaisie à l'Europe, et ici dans la ville de Québec. Nous sommes tellement reconnaissants envers nos joueurs pour leur soutien et leurs retours constants au fil des ans qui ont aidé à façonner le jeu que nous avons aujourd'hui , ajoute Edgard De Smet.

À deux minutes de marche sur la même rue à Québec, le studio Sabotage, qui signe Sea of Stars, est nommé dans les catégories du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu de rôle (RPG).

« Sea of Stars » est le deuxième jeu du studio indépendant Sabotage, de Québec. Une version en joual devrait s'ajouter au jeu vers la fin de l'année, d'après son directeur.

On n'en a pas juste une, on en a deux, se pince encore Thierry Boulanger, PDG de Sabotage. C’est quelque chose d’intéressant ce qu’on a fait, mais au point d’être nommé meilleur RPG, avec tous les gros noms qui sont sortis cette année, on ne s’attendait pas à [percer] autant .

Le studio n’en est pas à son premier contact avec les Games Award : leur jeu The Messenger avait remporté l’honneur du meilleur premier titre pour un studio indépendant en 2018.

On ne s'est jamais mis de pression [d’être nommés aux Game Awards]. Mais là, l’éclair a frappé deux fois, et les chances sont déjà très faibles.

Thierry Boulanger, cofondateur, directeur créatif et président-directeur général de Sabotage, se réjouit de la place qu'a le Québec aux Game Awards cette année. « Ça aide à la notoriété et à la crédibilité de nos studios. »

L’idée qu’un jeu soit Québécois et qu’il connaisse le succès ailleurs dans le monde se normalise , se réjouit-il.

Montréal, Toronto et Vancouver se distinguent aussi

Larian Québec et Sabotage ne sont pas les seuls studios québécois à être nommés. EA Motive, à Montréal, est en lice pour la meilleure conception audio pour sa nouvelle version de Dead Space.

Goodbye Volcano High de KO_OP, un studio lui aussi montréalais, est en lice dans la catégorie du meilleur jeu avec un message social. Le jeu se disputera la première place avec, entre autres, le jeu torontois Venba de Visai Games. Celui-ci pourrait également remporter les honneurs dans la catégorie du meilleur premier jeu indépendant, comme l’a fait Sabotage en 2018.

Erling Haaland est en couverture du nouveau jeu « EA FC 24 ».

À Vancouver, l’équipe d’EA a de quoi célébrer : son jeu EA Sports FC 24, le premier titre de soccer du studio sans partenariat avec la FIFA, est finaliste pour le meilleur jeu de sport.

Un autre studio vancouvérois, Relic Entertainment, se dispute la première place du meilleur jeu de simulation et de stratégie pour Company of Heroes 3.

Une année vidéoludique faste

Les studios canadiens sont en compétition avec d’autres grandes pointures de l’industrie du jeu vidéo, dont l’année a été marquée par les grands succès.

La lutte promet d’être féroce dans la catégorie du jeu de l’année, avec de grands noms dont Nintendo (15 nominations en tout), qui fait un doublé avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder. Ce dernier titre rivalisera avec son compatriote Marvel’s Spider-Man 2 d’Insomniac Games, sorti la même journée, ainsi que Resident Evil 4 de Capcom, Alan Wake 2 de Remedy Entertainment et Baldur’s Gate 3 de Larian Studios.

La cérémonie des Game Awards, animée par le Canadien Geoff Keighley, se tiendra le 7 décembre prochain à Los Angeles, et sera diffusée en direct sur les chaînes Twitch et YouTube de l’événement.