Les sœurs Tremblay remportent l’argent au Championnat national en Colombie-Britannique

Maxim et Rosalie Tremblay sont de retour du Championnat national de hockey féminin des moins de 18 ans. Équipe Québec ramène la médaille d'argent.

L'événement se déroulait à Dawson Creek en Colombie-Britannique. L'Ontario Rouge a vaincu Équipe Québec en finale du championnat, une victoire de 3 à 2 en prolongation.

Les sœurs coéquipières reviennent donc avec la médaille d'argent. On a vraiment eu un beau tournoi. On peut être fière de ce qu'on a accompli , lance Rosalie Tremblay, en studio de l'émission Par ici l'info.

Maxim et Rosalie Tremblay, coéquipières à la maison comme sur la glace.

C'était une 13e médaille d'or remportée par l'Ontario en 14 ans. Depuis 2016, Québec a remporté pas moins de huit médailles d'argent lors de ce tournoi de hockey féminin.

On peut dire que c'est une équipe dominante. Cet été, j'ai eu la chance de jouer pour Équipe Canada. C'était pas mal toutes mes coéquipières qui étaient dans l'équipe de l'Ontario Rouge.

C'est Rosalie Tremblay, 15 ans, qui a marqué le premier but en finale du championnat. Max a pris le retour, j'ai pris le troisième rebond, et on a fait le premier but , explique-t-elle.

Avant la finale, Équipe Québec n'avait cumulé aucune défaite dans le tournoi, ajoute la jeune athlète. Les joueuses s'étaient donné le défi de vaincre la Colombie-Britannique. Mission accomplie.

Et la suite pour les sœurs athlètes?

C'était la dernière participation de Maxim Tremblay au sein d'Équipe Québec. L'athlète de 17 ans est inscrite à l'Université Colgate dans l'état de New York. Elle a encore deux ans à jouer au sein de l'équipe de hockey du Collège Stanstead, avant de s'installer de l'autre côté de la frontière.

Je ne suis pas la seule à vouloir une bourse pour aller aux États-Unis.

Maxim Tremblay devrait s'envoler pour la Suisse pour les Championnats mondiaux, si la formation la sélectionne. L'équipe officielle devrait être annoncée en décembre, souligne-t-elle.

Sa petite sœur, aussi étudiante au Collège Stanstead, demeura dans Équipe Québec pour les prochaines années. Mon objectif serait de participer au camp d'Équipe Canada comme Max l'a fait. Il me reste encore deux ans pour me faire inviter , ajoute Rosalie Tremblay.