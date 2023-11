Plaidoyer pour une 20 à quatre voies entre Mont-Joli et Le Bic

Des citoyens réclament l'élargissement de l'autoroute 20 entre Mont-Joli et Le Bic. Une pétition sera déposée à l'Assemblée nationale en février. Cinq cents personnes ont déjà apposé leur signature en ligne sur le site web de l'Assemblée.

Entre 2004 et 2021, il y a eu 1 144 collisions sur ce tronçon de 47 kilomètres, dont 24 mortelles. On en dénombre plus de 200 avec blessés.

Le débit de circulation justifie l'élargissement de l'autoroute, mentionne le texte de la pétition.

Selon les chiffres accessibles en ligne sur le site de Données Québec, en 2022, une moyenne de 9 500 véhicules par jour ont circulé sur ce tronçon, qui ne compte qu'une seule voie dans chaque direction. Entre les sorties 606 et 610, le ministère des Transports en a même dénombré 11 400.

En guise de comparaison, pour la même année, il a circulé en moyenne 5 825 véhicules quotidiennement sur l'autoroute à quatre voies qui traverse la réserve faunique des Laurentides, entre Stoneham, dans la région de Québec, et le Saguenay.

Entre Rimouski et Mont-Joli, on ne compte aucune voie de dépassement sur plus de 25 km, et ce, dans les deux directions.

Il y a une fausse impression de sécurité parce qu'on appelle ça une autoroute.

Le parrain de la pétition, le député péquiste de Matane–Matapédia, Pascal Bérubé, estime que rien n'empêche Québec d'améliorer la sécurité sur ce tronçon dès maintenant. On a déjà tous les accès du côté du ministère des Transports , dit-il.

Le député rappelle que les structures du tronçon Le Bic–Mont-Joli, comme les viaducs, sont déjà conçues pour accueillir une autoroute à quatre voies. De plus, il n'y aurait, selon lui, aucun terrain à exproprier.