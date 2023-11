La Malbaie demande le démantèlement d’une tour de télécommunications

Les élus de La Malbaie ont voté à l'unanimité en faveur d’une résolution pour le démantèlement d’une tour de télécommunication du secteur Sainte-Mathilde. Au conseil municipal, lundi soir, des citoyens ont aussi demandé la Ville qu'un règlement soit adopté pour baliser la construction de ce type de tours.

On n'a rien contre les tours de communication, on en a érigé quelques-unes pendant le G7 [...] Ce qu’on dénonce, c’est la façon de faire. Un promoteur ne peut pas arriver sans respecter les règles de l’instance compétente qui est Innovation, Sciences et Développement économique Canada , soutient le maire de La Malbaie, Michel Couturier.

En juillet, la construction d'une tour de 109 mètres pour remplacer une plus petite tour toujours visible, par la compagnie Mini-Page, a mis le feu aux poudres et provoqué l'adoption de cette résolution.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire n’aurait pas respecté le processus réglementaire et fait beaucoup de mécontents dans le secteur. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Le conseil municipal avait déjà voté contre cette tour en septembre dernier. À la rencontre de lundi, il est allé plus loin en demandant son démantèlement.

[Avant d’ériger une tour] il faut quand même analyser le besoin.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de La Malbaie, Michel Couturier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Bien que Charlevoix fasse partie des Réserves de la biosphère au Canada, ce statut n'empêche pas le développement de tours cellulaires, soutient le maire.

Publicité

Vous allez venir à La Malbaie et vous allez avoir votre téléphone cinq barres partout, dit-il. Vous allez avoir la fibre optique et des bandes passantes de haut niveau partout. On communique bien, ce dossier-là en est un d'exception.

Des citoyens veulent un règlement

La résolution du conseil municipal satisfait le porte-parole d’un groupe de citoyens.

C’est ce qu’on espérait entendre de la part de monsieur le maire. [...] C’est satisfaisant jusqu’à présent , indique Serge Dufour.

Ils espèrent maintenant que la Municipalité établisse un règlement en vertu de Loi provinciale sur l’aménagement et l’urbanisme. Instaurer un règlement pour légiférer sur les tours, sur leur hauteur, leur emplacement sur leur nombre , précise M. Dufour.

Ouvrir en mode plein écran La tour se trouve aux limites du terrain de Serge Dufour. Photo : Radio-Canada

Le maire affirme que le conseil est en train de se pencher là-dessus. C’est un monde un peu complexe, le gouvernement fédéral a quand même la préséance.

Un rapport du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada est en cours de réalisation, selon le maire.

Il sera déposé au bureau du ministre François Philippe Champagne qui tranchera sur la question. Le maire dit vouloir entrer en contact avec le ministre à ce sujet.