Conservation de la nature Canada (CNC) a acquis un site de 64 hectares pour agrandir une aire naturelle protégée d’une haute importance à Cains Mountain.

La réserve naturelle Cains Mountain qui est maintenant de 487 hectares est située au centre de l’île du Cap-Breton, qui est l’une des régions les plus diversifiées sur le plan écologique en Nouvelle-Écosse.

La réserve est à seulement 3 kilomètres de l’aire sauvage de Cains Mountain, une zone protégée par la province.

Au nom de tous les gens de la Nouvelle-Écosse, je remercie la Société canadienne pour la conservation de la nature pour son travail continu visant à conserver et à protéger les terres et les eaux de notre province , dit le ministre Tim Halman.

L’expansion de cette aire protégée permettra de protéger 16 hectares supplémentaires des terres humides importantes de la Nouvelle-Écosse. L’aire totale des terres humides protégées par Conservation de la nature Canada dans la province s’élève maintenant à 1500 hectares.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, Tim Halman, a désigné le bassin versant de la rivière des Français comme zone protégée. Photo : (Robert Short/CBC )

La forêt et les milieux humides de la réserve naturelle reposent sur un socle rocheux riche en calcium et en magnésium. Ce type de substrat gypseux est peu fréquent dans la province.

Pour moi, ce qui est intéressant c'est qu’on a un socle rocheux qui est assez rare , confirme Jensen Edwards, responsable des médias pour Conservation de la nature Canada. En fait c’est un type de roches où il y a beaucoup de cavernes souterraines qui ne sont pas des immenses cavernes, mais ça fait qu’il y a des effets intéressants avec de l'eau souterraine et la composition de ces roches a un effet sur le type de plante qui pousse ici.

Ces cavernes abritent aussi de la faune, dont certaines espèces sont menacées.

Ouvrir en mode plein écran La chauve-souris brune fait partie des animaux désignés en voie de disparition, par la Loi canadienne sur les espèces en péril. Photo : Associated Press / Peter Thomson

On y trouve les 3 espèces de chauves-souris en Nouvelle-Écosse, la chauve-souris nordique, la petite chauve-souris brune et la pipistrelle de l'Est , ajoute-t-il. Ces 3 espèces sont menacées au Canada.

Les milieux humides représentent près du quart du site nouvellement conservé. On y trouve des espèces rares et peu communes en Nouvelle-Écosse, comme le nerprun à feuilles d’aulne, prospère dans ces conditions alcalines. Les milieux humides et les étangs du site constituent aussi un habitat pour les oiseaux aquatiques, dont la bécassine de Wilson, la grive solitaire, la paruline couronnée et le pygargue à tête blanche.

Ouvrir en mode plein écran Un pygargue à tête blanche Photo : Reuters / Shaun Best

La Nouvelle-Écosse abrite des écosystèmes régionaux uniques qui doivent être protégés afin de permettre à la faune locale de prospérer à nouveau , indique Steven Guilbeault.

Cette importante annonce contribuera considérablement à la survie et au rétablissement de plusieurs espèces en péril, comme le Moucherolle à côtés olive et la Paruline du Canada.

Ouvrir en mode plein écran La paruline du Canada est en voie de disparition. Photo : getty images/istockphoto / ps50ace

La zone protégée comprend 34 hectares d’habitats forestiers mixtes matures où dominent les conifères, notamment l’épinette noire et le sapin baumier. On y trouve également des feuillus, tels que le peuplier à grandes dents et l’érable rouge.

On a même un petit petit coin de l'estuaire sur le bras d'or, donc on a un mix de milieu humide, d'eau fraîche et d'eau salée. Évidemment, ces habitats abritent différentes espèces , explique Jensen Edwards.

Et, on retrouve aussi des tourbières qui sont de très bons habitats pour des espèces menacées.

Avec les informations de l'émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L.