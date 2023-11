Portrait de l’itinérance attendu au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Des intervenants communautaires constatent que les habitudes des itinérants ont changé au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Des organisations soulignent l'importance de brosser un portrait clair de cette nouvelle réalité, dans le but de mettre en place des mesures concrètes pour aider ceux qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête.

Un portrait de l’itinérance dans la province a été dévoilé récemment, mais le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie n’en faisaient pas partie. Les deux régions considéraient que le visage de l’itinérance était trop différent du reste de la province au moment de réaliser l’enquête.

Le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, souligne que les choses ont changé. Son organisation veut faire partie du prochain rapport prévu en 2024.

Il rappelle que des itinérants se sont installés au centre-ville de Rimouski, ce qui a forcé la mise en place de mesures pour leur venir en aide à l'approche de l'hiver.

Selon des intervenants communautaires de la Matanie, l'itinérance gagnerait aussi du terrain dans le secteur.

À Rimouski, ça a été un peu plus aigu cet été (…), mais ça existe ailleurs également. Mais quelle forme ça prend? C’est peut-être un peu moins visible, mais ce n’est plus l’itinérance cachée que l’on connaît.

Itinérance en Matanie

Le coordonnateur du Comité Action-Logement de l’Est, Sylvain Dubé, constate que l'itinérance situationnelle que plusieurs connaissent sous le terme d’itinérance cachée est bien réelle en Matanie.

Publicité

Il s’agit de gens qui sont hébergés de quelques jours à quelques mois chez des amis, sans avoir de domicile fixe.

Ils peuvent aussi trouver refuge dans un chalet fermé pour l’hiver, un camp de chasse abandonné, une voiture ou une tente.

Sylvain Dubé estime qu'une cinquantaine de personnes vivent cette itinérance par an en Matanie.

Il y a également, selon lui, beaucoup de femmes monoparentales, de petites familles qui n’ont pas eu de logements ou qui auraient pu avoir un logement, mais qui ne veulent pas se départir de leurs animaux. Il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui sont de plus en plus en danger parce qu’ils n’arrivent plus à payer le logement qu’ils ont actuellement.

Il s’agit juste qu’il y ait un accident d’auto, qu'on tombe malade, et on vient ajouter du monde à notre cinquantaine de ménages.

Ouvrir en mode plein écran Le coordonnateur du Comité action logement de l’est, Sylvain Dubé Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Radio-Canada n’a pas pu confirmer l'estimation de M. Dubé, mais la directrice de la Cuisine collective de la région de Matane, Hélène Jolicoeur, constate de nouvelles habitudes chez des gens qui font appel aux services de son organisme.

De plus en plus de personnes demandent de l’aide alimentaire sans avoir une adresse dans la région, ce qui n’existait pas avant , assure-t-elle. C'est un phénomène qui est assez récent, post-pandémique, oui, mais d’autant plus, dans les derniers mois, de plus en plus fréquents.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de la Cuisine collective de la région de Matane, Hélène Jolicoeur Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La situation en Gaspésie

En Gaspésie, un portrait de l’itinérance autour de la péninsule sera bientôt dévoilé.

Le directeur du Groupe d’action sociale et psychologique (GASP) des Monts, Jacques Mimeault, attend ces chiffres avec impatiences. Ils lui permettront de faciliter les demandes de subventions pour des programmes d’aide ou pour faciliter l’embauche d’intervenants.

Il faut faire quelque chose parce que ça nous tombe en plein visage

Ouvrir en mode plein écran Le directeur du GASP des Monts, Jacques Mimeault (à gauche), s’occupe entre autres d’un centre d’hébergement pour personnes en crise, le Sentier de l’espoir. Il embauche neuf personnes. Il dit avoir besoin de deux intervenants de plus. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

M. Mimeault partage le point de vue de son collègue de la Matanie, Sylvain Dubé, qui croit que ce n'est qu'une question de temps avant que l’itinérance cachée soit plus visible à l'est de Rimouski. Tant qu’on n’aura pas [investis] des sous du gouvernement dans le fond, pour réparer des logements actuels ou construire des logements sociaux, des OMH , ça va grimper, ça va augmenter , juge M. Dubé.

Publicité

Le coordonnateur du Comité Action-Logement de l’Est a des idées pour aider à freiner l’itinérance et elles passent entre autres par un meilleur accès aux logements abordables et sociaux.

Par exemple, il suggère que, pour chaque projet de construction de logements qui bénéficie de l’argent public, une part du budget soit consacrée aux logements sociaux.

Il propose aussi une assurance locataires à faibles revenus qui pourrait ressembler au principe de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Finalement, il suggère de mettre en place un plan d’action régional, une mesure d’urgence, précise-t-il pour ceux qui ont des problèmes de logements.