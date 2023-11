Environ 220 milieux d'hébergement pour aînés à travers la province accueillent des bénévoles-lecteurs. Au Bas-Saint-Laurent, deux CHSLD offrent ce service à leurs résidents, soit le Centre d'hébergement Marie-Anne Ouellet à Lac-au-Saumon, dans la vallée de la Matapédia, et le CHSLD de Rimouski.

Tous les lundis, depuis trois ans, Suzanne Ross fait la lecture à des résidents du CHSLD rimouskois. Lors de notre visite, quatre aînées sont installées autour de la table dans un petit salon de l’établissement. Les femmes profitent d’un moment d’échange et de partage.

Ce jour-là, la bénévole-lectrice a choisi un texte de Serge Bouchard, tiré de son livre Le peuple rieur. Mme Ross aime proposer un vaste choix à son public avide. En général, ils aiment beaucoup entendre parler de la ville où ils sont nés. J’ai des textes sur l’histoire de Rimouski. J’ai lu sur le feu [du 6 mai 1950] , indique Suzanne Ross.

Suzanne Ross est bénévole-lectrice depuis trois ans. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Ce que confirme Françoise Landreville, une résidente du CHSLD de Rimouski. Même si on reste au Bas-Saint-Laurent, on ne connaît pas tout de son histoire , mentionne celle qui est une grande amatrice des romans de Danielle Steel. De nombreux aînés aiment la lecture, mais ont du mal à s’y adonner en raison de problèmes de vue ou de motricité.

Le moniteur aux loisirs au CHSLD , Antoine Perron, constate les bienfaits d'une telle activité sur les résidents, chaque fois que l'un des bénévoles de Liratoutâge passe du temps dans l'établissement. Il y a une stimulation cognitive , mentionne M. Perron. Il ajoute que sa mission est de faire vivre de beaux moments aux résidents, jusqu’à la fin.

Il n'y a pas que les aînés qui en tirent des bienfaits. Les bénévoles aussi. Moi, ça m'apporte beaucoup. J'ai un plaisir à faire ça. Il faut aimer lire, c'est sûr, et lire tout fort, mais quand je pars d'ici, j'ai l'impression d'avoir été utile , explique Suzanne Ross.

Je pense qu'à tout âge, il faut donner un sens à sa vie et moi ça donne un sens à ma vie. Autant qu'un travail. C'est presque mieux qu'un travail parce que c'est moi qui décide des lectures. Je suis mon propre patron.

Les lectures ont lieu chaque semaine, mais jamais dans le même secteur du CHSLD de Rimouski. Elles rassemblent donc des résidents différents d’une séance à une autre. On a huit étages , rappelle Antoine Perron. Pour que tous les bénéficiaires intéressés puissent en profiter, l’activité a lieu sur un étage différent chaque fois et toujours en petit groupe de trois ou quatre. Je fais beaucoup d'activités de groupe, mais cette activité-là, je veux la rendre plus intime [...] pour que l’interaction soit bonne , explique le moniteur aux loisirs.

Antoine Perron est moniteur aux loisirs au CHSLD de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

M. Perron aimerait être en mesure d’offrir le service à davantage d'aînés du CHSLD , mais pour cela, il faut plus de bénévoles. Si jusqu’à récemment ils étaient trois, il ne sont plus que deux.

De Québec à Rimouski

L'organisme Liratoutâge est né à Québec il y a 15 ans. Sa fondatrice, Godelieve De Koninck, cherchait alors une résidence pour sa mère. Elle constate lors de ses visites que bien des aînés s'ennuient. Je dirais même plus que ça. J'avais l'impression qu'ils attendaient quelque chose , affirme Mme De Koninck.

Cette amatrice de littérature qualifie la lecture de besoin essentiel . L’idée de partager sa passion avec des aînés lui est donc venue naturellement. Rapidement, son initiative fait boule de neige. À une certaine époque, elle consacrait cinq jours par semaine à ses visites dans des milieux d'hébergement pour aînés.

La lecture, ça n'a pas de limite. Même si on est en chaise roulante, on peut voyager, on peut apprendre, on peut rêver, on peut rire, on peut pleurer.

Depuis, l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSN) a repris le flambeau et embauché une personne pour coordonner le déploiement de l’organisme et briser l’isolement, un livre à la fois.

L’équipe derrière Liratoutâge veut continuer d'étendre son territoire pour que de plus en plus d'aînés bénéficient de ses services.