Jessie Doiron n’a que 14 ans, mais il a déjà un esprit communautaire très développé. Depuis plusieurs années, il organise sa propre guignolée dans la région de Tracadie, dans la Péninsule acadienne.

La Guignolée de Jessie, comme elle se fait appeler, est devenue populaire en une dizaine d’années. Elle ramasse des denrées non périssables et des dons en argent qui serviront à acheter d’autres denrées qui seront ensuite redistribuées aux personnes démunies, seules ou endeuillées à Noël.

C’est important. Il faut aider comme on voudrait se faire aider. Tout coûte plus cher.

Forte collaboration des commerçants

Avec l’aide de sa mère Nathalie-Chantale Doiron, Jessie fait le tour des commerces de la région de Tracadie. Plus d’une dizaine acceptent de collaborer en installant des points de cueillette.

Ouvrir en mode plein écran Le message de la Guignolée de Jessie. Photo : Gracieuseté : Nathalie-Chantale Doiron

J’espère aider des familles démunies à avoir ce qu’il faut pour avoir un bon repas de fêtes, avoir aussi une pensée pour les personnes âgées et les gens seuls ou endeuillés , peut-on lire près des boîtes de cueillette de denrées non périssables et de dons monétaires.

Jessie avait seulement 1 an et il allait porter les denrées à la porte aux pompiers qui passaient pour la guignolée , se souvient sa mère.

À lire aussi : Archives / La petite histoire de la guignolée au Canada

Évolution du concept

Les choses ont évolué avec le temps, à tel point que Jessie a lancé son propre concept de guignolée.

Publicité

Les commerces ont embarqué et cela a rapidement fait boule de neige , explique Nathalie-Chantale Doiron.

Cela a commencé par des paniers de Noël. Ensuite, Jessie a élargi les dons aux personnes seules et endeuillées. L’an dernier, il a distribué plus de 50 paniers et sacs réconfortants.

Cela a pris de l’ampleur. On reçoit des cadeaux et des vêtements. On peut ajouter des petites choses pour ensoleiller les journées des personnes qui les reçoivent, car elles vont passer un Noël seules ou tristes , poursuit la mère de Jessie.

C’est important d’être généreux en cette période de l’année, d’être bienveillant. C’est un temps difficile pour tout le monde , complète-t-elle.

La Guignolée de Jessie remplit bien cette mission à l’approche des Fêtes.

Avec des informations de La matinale