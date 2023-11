Québec annonce de nouvelles places en garderie subventionnées en Outaouais

Le gouvernement du Québec a dévoilé mardi la liste des garderies non subventionnées qui seront converties en garderies subventionnées en 2023. Au total, 582 places non subventionnées seront converties en places subventionnées d’ici le 31 mars 2024 en Outaouais.

Parmi celles-ci, 104 places sont réservées exclusivement aux poupons, précise le gouvernement par voie de communiqué, mardi.

Dans la région, neuf garderies sont concernées, toutes situées à Gatineau.

Liste des projets de conversion de garderies non subventionnées en garderies subventionnées 2023 en Outaouais Nom du service de garde Nombre de places Centre éducatif La Passerelle - Hull (Gatineau) 60 Garderie Mira (Gatineau) 50 Garderie Excelsiori Daycare (Gatineau) 50 Garderie Au jardin des petits amis (Gatineau) 60 Préscolaire Montessori de Gatineau 80 Garderie des Jardins (Gatineau) 80 Préscolaire L’Excellence (Gatineau) 80 Centre éducatif À pas de géant (Gatineau) 66 École Montessori de Gatineau 56 Source : Gouvernement du Québec

Les conversions de places non subventionnées en places subventionnées permettent une plus grande équité financière entre les familles du Québec en réduisant le coût à 8,85 $ , assure Québec qui rappelle qu’en 2022, le gouvernement s’est engagé à convertir 56 500 places non subventionnées en places subventionnées.

Ainsi, plusieurs parents auront la chance de bénéficier d’un service de garde pour leur enfant à un coût abordable et ainsi, assurer l’épanouissement et le bien-être de ce qu’ils ont de plus précieux, leurs enfants , a déclaré le ministre régional de l’Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, dans le communiqué du gouvernement.

Pour la députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l’Éducation, Suzanne Tremblay, la conversion de 300 places non subventionnées en places subventionnées est un rattrapage historique dans la circonscription de Hull .

Plus de détails à venir...