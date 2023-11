Teck Resources vend ses activités de charbon sidérurgique

Teck Resources a accepté de vendre ses activités de charbon sidérurgique dans le cadre d'une série de transactions valorisant ses activités à 9 milliards de dollars américains.

La société canadienne a indiqué que le géant suisse des matières premières Glencore avait accepté de payer 6,9 milliards de dollars US pour obtenir une participation de 77 % dans les activités de charbon, connues sous le nom d'Elk Valley Resources.

Parallèlement, la société japonaise Nippon Steel acquerra une participation de 20 % en échange de sa participation dans l'un des actifs de charbon de Teck et de 1,7 milliard de dollars US en espèces, dont 1,3 milliard à la clôture et 400 millions à payer à partir des flux de trésorerie des activités de charbon.

Le sidérurgiste sud-coréen POSCO échangera sa participation dans deux actifs de charbon de Teck contre une participation de 3 % dans l'ensemble des activités de production de charbon sidérurgique.

Teck réfléchissait à l'avenir de ses activités de charbon sidérurgique depuis qu'il est devenu évident que son projet de scinder ces activités pour en faire une société distincte n'avait pas le soutien requis de ses actionnaires.

La société a expliqué que la vente était soumise à plusieurs conditions, notamment des approbations en vertu de la Loi sur Investissement Canada et des approbations concurrentielles dans plusieurs juridictions.