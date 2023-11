Transport scolaire : toujours aucune entente en vue à Saguenay

La grève générale illimitée des conducteurs d’autobus de Saguenay dure depuis maintenant deux semaines et ne semble pas s'essouffler.

Les négociations piétinent entre les chauffeurs affiliés à la CSN et les employeurs Intercar et Interbus.

Pendant ce temps, les parents dont les enfants fréquentent le Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay ou celui De La Jonquière doivent s’armer de patience. Ils devront encore assumer le transport des élèves cette semaine. Pour un enfant du primaire qui n’est pas inscrit au service de garde, cela représente par exemple quatre déplacements par jour.

Des grands-parents en renfort

Plusieurs parents n’ont eu d’autres choix que de réaménager leurs horaires pour arriver à concilier cette nouvelle réalité. Des grands-parents ont aussi été mis à contribution.

C’est le cas de Clément Tremblay, rencontré sur l’heure du midi près d’une école de l’arrondissement de Chicoutimi.

Je viens chercher mes deux petits-enfants et j’en prends deux autres, dont la mère ne pouvait pas s’occuper pour dîner. Je les emmène manger chez moi et je les ramène ici , explique-t-il, précisant que c’est beaucoup de travail.

Clément Tremblay donne un coup de main pour le transport de ses petits-enfants.

Hélène Roberge vit la même situation. Elle s’occupe de ses petites-filles pour dépanner.

On fait du covoiturage. Je transporte une petite fille qui ne fait pas partie de mes petits-enfants. Sa mère ne peut pas la transporter alors on remplit l’auto! , mentionne-t-elle.

Hélène Roberge fait du covoiturage pour aider ses proches touchés par la grève.

Leur contribution est précieuse, d’autant plus que la durée du conflit de travail demeure indéterminée.

Des remboursements pour les parents?

Plusieurs parents espèrent au moins qu’ils auront droit à des remboursements de la part des centres de services scolaires puisqu’ils n’ont pas droit au service de transport qu’ils ont bel et bien payé.

Impossible pour l’instant de savoir s’ils pourront y avoir accès. Les deux centres de services scolaires touchés disent analyser la situation et affirment qu’aucune décision n’a encore été prise.

Louise Noël est la coordonnatrice des communications au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Présentement, ce serait précipité de dire oui ou non, indique Louise Noël, la coordonnatrice des communications au Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay. Il y a des allocations qui nous viennent du ministère, mais on ne sait pas si on va les conserver ou si le ministère va venir les récupérer, donc tout dépend des sommes qui seront disponibles. La possibilité de rembourser est analysée.

Mme Noël précise qu’il reste encore trop d’inconnus pour trancher, à commencer par la durée de cette grève.

Avec les informations de Claude Bouchard