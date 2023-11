Les clients en électricité de Chapleau devraient bientôt être desservis par Hydro One, alors que le Canton de Chapleau a conclu une entente de vente de sa corporation de distribution d’électricité.

Hydro One indique, dans un communiqué, que l’entente prévoit l’achat des actifs de Chapleau Hydro au montant d’environ 2,3 millions de dollars.

En raison d’une pénurie de personnel, Hydro One exploitait déjà depuis mai dernier le réseau de distribution de Chapleau Hydro, grâce à un permis provisoire de six mois accordé par la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO).

Pendant ce temps, le Canton de Chapleau et la Corporation des services publics de Chapleau ont examiné la vente de l’entreprise de distribution.

Des investissements importants et une modernisation sont nécessaires au sein du système électrique local à un rythme qui est inabordable pour nous en tant que petite communauté , indique le maire du canton de Chapleau, Ryan Bignucolo, dans le communiqué.

Hydro One a conclu une entente pour l'achat de la corporation de distribution d'électricité Chapleau Hydro au coût de plus de 2 millions de dollars. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Hydro One

Il ajoute que l’entente avec Hydro One présente d’énormes avantages .

Grâce à la présence locale d'Hydro One dans le canton, disponible 24 heures sur 24, jours sur 7, nous nous attendons à ce que tous les clients de Chapleau et des environs bénéficient d'améliorations du servic e, explique le maire.

Hydro One est ravie de se joindre à la communauté de Chapleau et nous sommes impatients d'être un partenaire communautaire significatif , a déclaré Chris Lopez, chef des finances et de la réglementation d'Hydro One, dans le communiqué.

Le canton de Chapleau indique qu’il n’y a aucun changement immédiat au service d’électricité et aux tarifs.

Les quelque 1200 clients continueront de recevoir leur facture d’électricité de Chapleau Hydro jusqu’à ce que l’acquisition soit approuvée par la CEO .

La municipalité souligne Chapleau qu’elle compte utiliser les revenus de la vente pour investir dans des services communautaires essentiels, notamment l’usine de traitement des eaux du canton, les services d’incendie et l’aéroport municipal.

L’usine de traitement de l’eau vieillie, elle a été bâtie dans les années 1970. Une nouvelle toiture est nécessaire à ce moment, il y a des bassins d’eaux internes qui vont devoir être remplacés. Du côté de l’aéroport, c’est la piste d’atterrissage, l’asphalte et tout le système de lumières , affirme Réjean Raymond, directeur des opérations de la municipalité de Chapleau.

Avec les informations de Chris St-Pierre