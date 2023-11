Une voix de l’Acadie s’éteint, l’animateur de radio Michel Doucet n’est plus

Animateur de longue date sur les ondes de Radio-Canada, Michel Doucet est décédé mardi matin à l'âge de 63 ans, laissant dans le deuil sa famille et ses collègues ainsi que des milliers d'auditeurs.

Pour beaucoup, l'Acadien a été la voix de l’émission Le réveil Nouveau-Brunswick. Il a occupé le poste pendant 16 ans, ce qui lui a valu son entrée au Temple de la renommée du journalisme en Atlantique en 2019.

Ouvrir en mode plein écran Michel Doucet a été intronisé au Temple de la renommée du journalisme en Atlantique en 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martine Blanchard

Ensuite, et jusqu’à tout récemment, il a été l’animateur de l’émission du samedi matin Michel le samedi.

Nous nous souviendrons de lui comme un animateur chevronné qui avait un don sans pareil pour les entrevues. Sa curiosité, sa grande intelligence et son humour ont créé des moments magiques à la radio qui nous manqueront grandement, mais encore plus, l’homme derrière le micro manquera à ses collègues et ses auditeurs , souligne le directeur régional d'ICI Acadie, Jean-François Cochet.

Une longue carrière

Avant d’entrer à Radio-Canada, il est passé par les stations CJVA-Radio Acadie à Caraquet, CHLR-Radio Aboiteaux à Moncton et CKRO-Radio Péninsule à Pokemouche.

Il a aussi travaillé en presse écrite pour l’hebdomadaire La Tribune de Bathurst, le quotidien L’Évangéline à Moncton et le quotidien L’Acadie Nouvelle à Caraquet.

Il laisse dans le deuil sa conjointe, Marjorie, et ses enfants, Guillaume et Olivia. Les détails entourant ses funérailles n'ont pas encore été dévoilés.

