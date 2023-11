De nouveaux groupes communautaires du comté d'Inverness, au Cap-Breton, s'efforcent de garantir que les personnes qui vivent en campagne isolée aient suffisamment à manger.

Nous n'avons pas de magasin à chaque coin de rue. Nous n'avons pas toutes les commodités des grandes villes , a déclaré Liz Birch, elle-même une personne âgée et membre du Club des aînés et des retraités du nord-est de Margaree.

Les personnes âgées n'ont donc qu'un choix : soit elles doivent aller faire leurs courses et les ramener à la maison, les ranger, et les préparer, soit elles se prévalent d'un programme, mais il n'y en a pas.

Mais trois organisations locales tentent d'y remédier pour aider des personnes qui ont des difficultés à se rendre dans les grands centres pour faire l'épicerie ou ramasser leurs médicaments.

La succursale de Chéticamp de la Popote roulante a lancé il y a quelques mois un projet pilote pour livrer des repas dans la région de Margaree. Mais pour aider plus de gens, il faut une branche locale avec des bénévoles de la région.

La succursale de Chéticamp a aidé 10 personnes pendant six mois, mais Kristin Muntz, l'une des personnes à l'origine de la création de la succursale locale, dit qu’avec une présence à Margaree le programme pourra aider près de 25 personnes. Une nécessité selon elle, surtout avec une population vieillissante et une inflation accrue.

Kristin Muntz participe à l'organisation d'un programme de la Popote roulante à Margaree, au Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Erin Pottie

Ici, à Margaree, nous sommes isolés , dit-elle.

C'est difficile pour beaucoup de personnes âgées de sortir en hiver et pendant l'année pour pouvoir faire leurs courses

Le groupe qui soutient la Popote roulante s'associe à la caserne de pompiers de Margaree pour son emplacement central.

La caserne dispose également d'une grande cuisine adaptée à la préparation des repas. Le groupe a déjà amassé 20 000 $, mais il a besoin d'environ 140 000 $ pour sa première année d'activité. Une grande partie de cet argent servira à mettre en place le programme, à moderniser la cuisine et embaucher deux cuisiniers.

Même si le partenariat du groupe avec les pompiers leur donne un espace central et bien entretenu pour fonctionner, c’est plus difficile pour obtenir du financement de la municipalité.

Le comté d'Inverness ne donne pas d'argent aux services d'incendie pour les infrastructures de ses casernes comme les cuisines.

Le groupe de la popote roulante a demandé une subvention de district communautaire, mais il n'y avait pas non plus assez d'argent dans ce fonds pour répondre à sa demande de 25 000 $. La demande a été reportée à décembre afin que le conseil puisse examiner davantage d'options pour financer le groupe.

En plus de la Popotte roulante, le programme de carte cadeau d'épicerie et de service de transport de Chéticamp, L'Acabie Transport, va aider à fournir de la nourriture aux gens en régions rurales de Margaree. Photo : Gracieuseté de Marielle Bourgeois

Un autre groupe aide aussi des gens de la région. Il s'agit du programme de sécurité alimentaire de Margaree, lancé en juillet.

Le programme, qui est actuellement en période d'essai de six mois, fournit des cartes-cadeaux à la coopérative locale. Les utilisateurs peuvent recevoir une carte-cadeau toutes les deux semaines : les célibataires reçoivent 50 $, les couples 75 $ et les familles 100 $.

Mary MacNeil, la présidente du programme indique qu'elle reçoit environ trois appels par semaine, mais elle s'attend à ce que ce chiffre augmente, car les gens devront bientôt payer pour le chauffage en hiver.

Nous avons ici une importante population de personnes âgées qui ont un revenu très fixe et le sentiment général est que les choses ne vont pas s'améliorer , dit-elle.

Notre objectif principal est de reconnaître la fierté et la dignité des gens.

Mary MacNeil est présidente du programme de sécurité alimentaire Margaree qui a commencé en juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Erin Pottie

Son groupe a envisagé de créer une banque alimentaire, mais a réalisé que les cartes-cadeaux constituaient une solution plus simple et plus anonyme.

Le programme a récemment reçu 3000 $ de la municipalité d'Inverness. Ils ont également reçu des fonds du club local des Kinsmen, après sa fermeture.

Une autre organisation à but non lucratif devrait également se développer à Margaree.

Le service de déplacement l'Acabie, basé à Chéticamp, qui aide les gens à se rendre à leurs rendez-vous médicaux et à l'épicerie va bientôt effectuer des livraisons dans la région.

Avec les informations de Brittany Wentzell de CBC