Dieppe va tester des compteurs d’eau alors que Bathurst envisage de renoncer aux siens

Deux villes au Nouveau-Brunswick envisagent des approches différentes en matière de tarification de l’eau potable.

Bathurst a des compteurs d’eau, mais elle envisage de passer à un modèle basé sur un tarif fixe en raison des coûts élevés du remplacement de ces appareils. Dieppe, par contre, qui a une tarification fixe, va tester des compteurs d’eau dans quelques centaines de domiciles l’an prochain.

Le directeur général de la Municipalité de Dieppe, Marc Melanson, a indiqué aux conseillers municipaux le mois dernier qu’un projet pilote aura lieu l’année prochaine afin de déterminer si l’on installera des compteurs d’eau dans toute la ville d’ici 2030.

Les propriétés commerciales et industrielles à Dieppe ont déjà des compteurs d’eau qui servent à déterminer le montant de la facture dans chaque cas. Par contre, le tarif dans le cas des propriétés résidentielles est fixé à 948 $ par année, peu importe la consommation réelle de chaque foyer.

Le réservoir de Turtle Creek alimente en eau potable les municipalités de Moncton, Riverview et Dieppe. (Photo d'archives)

Des compteurs d’eau seront installés dans 200 à 250 maisons dans le cadre du projet pilote, précise le directeur des finances municipales, Stéphane Thériault. Il estime qu’il faudrait environ cinq ans pour en installer dans près de 9000 maisons si l’on décide de le faire.

Toutes ces maisons, ça pourrait être facile pour certaines et plus difficile pour d’autres. Il faudra embaucher des plombiers, etc. C’est un grand projet , souligne M. Thériault.

Il est toujours possible de renoncer à l’idée d’en installer dans toutes les maisons à la fin du projet pilote, selon M. Melanson.

Bathurst envisage de renoncer aux compteurs d’eau

L’administration municipale de Bathurst propose de passer à une tarification fixée à 825 $ par année. Il faudrait pour cela modifier un arrêté municipal.

Les compteurs d’eau à Bathurst sont vieillissants et devraient être remplacés, indique le directeur des communications de la Municipalité, Luc Foulem.

Renouveler tous nos compteurs d’eau pourrait coûter environ 2,2 millions de dollars, ce qui est insoutenable avec notre modèle actuel , explique M. Foulem.

Les autorités municipales de Bathurst envisagent passer à un tarif fixe pour l'eau potable dans le cas des consommateurs résidentiels.

Passer à une tarification fixe éliminerait la nécessité de noter tous les trois mois la consommation indiquée par chaque compteur et de mauvaises surprises aux consommateurs dans le cas d’une fuite d’eau. Certains consommateurs ont reçu une facture inattendue de 1000 $ ou de 2000 $ à cause de fuites qui n’ont été découvertes que trois mois plus tard, selon Luc Foulem.

Si Bathurst décide de passer à un tarif fixe pour les consommateurs résidentiels, y compris les locataires d’immeubles résidentiels, les compteurs d’eau resteraient en usage dans le cas des propriétés commerciales.

Luc Foulem s’attend à ce que le conseil municipal prenne une décision lors de la réunion du 20 novembre.

Plus coûteux, mais plus avantageux pour l’environnement

La Ville de Dieppe, comme celle de Riverview, achète l’eau potable fournie par leur voisine, Moncton.

Moncton utilise des compteurs d’eau. Le conseiller municipal Charles Léger croit que ce système a entraîné une baisse de la consommation d’eau excessive et qu’il permettrait de détecter des fuites qui passeraient inaperçues autrement et se poursuivraient pendant des années.

Les compteurs d’eau sont considérés comme étant efficaces pour la conservation de l’eau, mais ces appareils et la facturation individuelle sont plus coûteux qu'une tarification fixe, reconnaît le directeur général des finances de Moncton, Jacques Doucet.

Riverview n’envisage pas d’acheter et d’installer des compteurs d’eau en raison des coûts élevés d’un tel changement, selon la porte-parole Mareika Dow.