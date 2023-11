Winnipeg est en plein exercice d’examen de son plan de gestion des déchets et appelle à la participation du public pour l’aider à mettre sa stratégie à jour, alors qu'elle considère réduire la fréquence de la collecte des déchets et ajouter le compostage.

Un sondage, accessible en ligne jusqu’au 30 novembre, (Nouvelle fenêtre) vise notamment à déterminer quel serait l’effet pour les ménages de maisons unifamiliales si le ramassage hebdomadaire des déchets ne se faisait que toutes les deux semaines.

Plusieurs villes qui offrent un programme de vidange hebdomadaire de chariots verts pour les déchets alimentaires ramassent les déchets ménagers toutes les deux semaines , assure la Ville dans le sondage.

La plupart des déchets qui dégagent une odeur peuvent être mis dans le chariot vert, ce qui rend moins nécessaire la collecte hebdomadaire des déchets ménagers.

Cette consultation publique s'inscrit dans le cadre de l'examen par Winnipeg de sa Stratégie d’ensemble intégrée de gestion des déchets (en anglais) (Nouvelle fenêtre), approuvée par le conseil municipal en 2011.

Cette stratégie oriente la manière dont la Ville collecte, trie et élimine les déchets, en plus de fournir une feuille de route pour les nouveaux programmes et services qui contribuent à la lutte contre le changement climatique.

Le moment est venu

Le mois dernier, le comité exécutif a approuvé une proposition visant à commencer à ramasser les déchets alimentaires dans les foyers de Winnipeg d'ici 2030, mais veut entamer la recherche de possibles fournisseurs de services afin de permettre à la Ville de devancer son calendrier et commencer ce ramassage en 2026.

Publicité

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, s'est dit favorable à la création d'un programme de compostage résidentiel, mais il émet des réserves quant à l'échéancier et aux frais annuels de 96 $ qui pourraient être exigés aux ménages.

Le président du comité des eaux et des déchets, Brian Mayes, estime pour sa part que la collecte bihebdomadaire sera moins coûteuse. En entrevue dimanche, le conseiller municipal de Saint-Vital a déclaré qu'il croit pouvoir vivre avec une collecte toutes les deux semaines .

C'est peut-être un peu plus facile pour moi. Ces jours-ci, mes deux fils sont partis à l'université, donc il y a moins d'ordures produites par notre foyer, mais je pense que c'est une question d'équilibre.

Le moment est venu de le faire.

Une application pour tenter de réduire le gaspillage alimentaire à Winnipeg.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.L'actuel. Une application pour tenter de réduire le gaspillage alimentaire à Winnipeg ÉMISSION ICI PREMIÈRE L'actuel Écouter l’audio (Une application pour tenter de réduire le gaspillage alimentaire à Winnipeg. 12 minutes 59 secondes) Durée de 12 minutes 59 secondes 12:59

Le sondage demande également le degré de satisfaction des Winnipégois sur les services de collecte des déchets de la Ville, leur niveau de connaissance des programmes et des services ainsi que les moyens qu’ils doivent prendre lorsque leurs déchets commencent à s’accumuler.

Publicité

La Ville souhaite également connaître quels services sont les plus souhaités, comme le recyclage des vêtements et des meubles, ainsi que la collecte des déchets dangereux ou encore de rénovation dans les dépôts 4R.

Elle souhaite également savoir si les habitants seraient intéressés par la location, le partage ou l'emprunt d'articles tels que les équipements sportifs, les appareils électroniques et les outils de jardinage ou de cuisine.

Avec les informations de Zubina Ahmed et Cameron MacLean