N’ayant nulle part où aller, les personnes ayant des besoins complexes sont incarcérées

En raison d’un manque de lits dans les centres de désintoxication et de bien-être de Saskatoon, plusieurs personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie sont incarcérées, selon un rapport du Bureau des commissaires de police de la ville.

En effet, l'unité de désintoxication rapide de l'Autorité de santé de la Saskatchewan (SHA) ne dispose que de 15 lits, dont 6 sont déjà consacrés à son propre programme social.

De février à août de cette année, l'unité a été utilisée à 120 % de sa capacité et quatre personnes en moyenne ont été refusées chaque nuit, d'après le rapport.

Le document dévoile aussi l'étude de cas de sept personnes et indique que certaines d'entre elles ne sont pas les bienvenues dans les refuges de la ville en raison de leur comportement erratique ou violent .

Ce rapport fait suite à une demande faite en août par le maire de Saskatoon, Charlie Clark, pour un examen approfondi des personnes ayant des besoins complexes et qui se retrouvent en détention, pour ensuite être libérées sans soutien.

Selon le maire, il s’agit de mieux comprendre la situation et déterminer comment leur venir en aide.

Les personnes qui se déclarent sans-abri lors de leur détention en ressortent toujours sans-abri. Les personnes arrêtées en raison de problèmes de santé mentale et de toxicomanie repartent toujours avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie , souligne le rapport.

Une des études de cas, concernant une femme portant le pseudonyme de Sara , a révélé qu'elle n'avait jamais commis de délits violents.

Cependant, le document souligne qu'elle avait un comportement instable, ce qui effrayait ceux qui fréquentaient les services de soutien communautaire à ses côtés.

Elle a été détenue plus de 39 fois et a souvent été de nouveau arrêtée dans la journée suivant sa libération, précise le rapport. Elle est décédée à l'âge de 52 ans plus tôt cette année.

Préférer l'incarcération par manque de soutien

Un autre, surnommé Chad , a été arrêté après avoir brisé la vitrine d'un restaurant local, puis de nouveau deux jours plus tard pour avoir brisé la vitrine d'un autre commerce. Il a déclaré à la police qu'il avait agi ainsi parce qu'il était sans-abri et qu'il ne voulait plus l'être.

Il a déclaré qu'il avait décidé de briser autant de vitrines commerciales que possible pour obtenir de nombreuses accusations afin de pouvoir rester en détention pendant l'hiver , indique le rapport.

Chad a également déclaré qu'il ne pouvait pas avoir accès à l'aide sociale ou entrer dans un refuge sans pièce d'identité et qu'il n'avait aucun moyen d'en obtenir une nouvelle.

Après avoir été libéré avec une date d'audience ultérieure, il a brisé une autre fenêtre. Tout en s'excusant pour les dégâts, il a souligné aux policiers qu'il avait peur de mourir de froid et qu'il voulait passer l'hiver dans un centre correctionnel pour ne pas mourir dehors .

Avant la demande de M. Clark, le chef de la police de Saskatoon, Troy Cooper, a déclaré qu'un groupe de 79 personnes étaient en cellule depuis au moins 10 jours et que certaines d'entre elles pouvaient y rester jusqu'à 79 jours sur une période d'un an.

Du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, environ 17 800 personnes ont été arrêtées et placées en détention par la police de Saskatoon.

Parmi eux, près d’un tiers étaient arrêtées uniquement parce qu’elles étaient intoxiquées en public, bien qu’elles n’aient pas commis d’infraction. La moitié de ces personnes sont sans-abri, selon le rapport.

Au cours de cette période de 20 mois, un homme de 48 ans a été arrêté parce qu'il était intoxiqué à 252 reprises, soit le plus grand nombre parmi les personnes répertoriées dans le rapport de police.

Avec les informations de Dayne Patterson