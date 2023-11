Des édicules du métro de Montréal ont été placardés d’affiches et de graffitis dénonçant la position canadienne dans le conflit entre Israël et le Hamas au cours de la nuit dernière.

Selon nos informations, environ 17 stations de métro auraient été visées par cette campagne d’affichage nocturne qui dénonce la présumée complicité du Canada dans la violente répression militaire dont sont victimes les Palestiniens de Gaza depuis les massacres commis par le Hamas en Israël, le 7 octobre dernier.

Sur les affiches placardées dans les fenêtres et sur les portes du métro, on peut lire une série de messages en anglais, en français et en espagnol accusant notamment le Canada d’être complice du génocide en Palestine et d’autres qui prônent la libération de la Palestine . Des graffitis ont aussi été peints sur des murs et sur des trottoirs.

Ouvrir en mode plein écran La station Beaubien a été visée par des actes de vandalisme. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Au Service de police de la Ville de Montréal, où on confirme des actes de vandalisme sur une quinzaine de stations et de nombreux appels de citoyens pour signaler les méfaits, on déclare qu’une enquête a été ouverte par le Module des incidents et des crimes haineux (MICH).

Les enquêteurs ne disposeraient d’aucun témoin jusqu’à maintenant, mais les caméras de surveillance de la Société de transport de Montréal devraient leur fournir plus d’informations sur les auteurs de ces actes.

La STM , de son côté, a refusé de commenter l'incident pour éviter de publiciser ce genre d’événement qui pourrait inciter d’autres vandales à faire de même.

Ouvrir en mode plein écran L'autobus de la ligne 18 Beaubien est à l'arrêt au métro du même nom. Sur le mur d'en face, on peut lire : « Palestine Libre, Free Palestine ». Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Les autorités montréalaises prennent très au sérieux les manifestations et les actions entourant le conflit israélo-palestinien dans la métropole, où les relations sont tendues entre les groupes qui soutiennent l’action d’Israël dans la bande de Gaza et ceux qui la dénoncent.

Des coups de feu tirés à trois reprises sur la façade d’écoles de la communauté juive de Montréal ont grandement fait monter la tension ces derniers jours.