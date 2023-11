De la seconde main au défilé, de jeunes designers font l’éloge de la mode durable

De jeunes créateurs misent sur la mode durable pour lutter contre les conséquences environnementales et humaines liées à la mode éphémère. En réimaginant des vêtements existants, ils développent leur esprit créatif et contribuent à changer les habitudes de consommation de l'industrie.

La mode éphémère, ou fast fashion en anglais, est principalement critiquée pour son impact environnemental sur la faune et la flore.

Bien que le Canada ne soit pas un joueur concurrentiel dans la fabrication de vêtements de mode éphémère , la majorité des vêtements vendus au pays sont importés, selon le gouvernement fédéral.

La mode est l'une des industries les plus polluantes , explique la créatrice de mode de Maxocartel, Maxime Chercover.

Les gens achètent en moyenne deux fois plus de vêtements qu’il y a 20 ans (Nouvelle fenêtre), et ils gardent ces vêtements deux fois moins longtemps.

Selon le fondateur de la marque Denim Dealer, Gian Caballes, mieux connu sous l'alias G, le plus grand problème de l’industrie de la mode est le gaspillage d’eau et de tissus .

L’état actuel de l’industrie de la mode est centré sur la commodité. Tout est si rapide. Tout le monde veut ce qui est tendance en ce moment.

Pour contrer ce problème, de nombreux créateurs émergents décident de faire usage de matériaux recyclés pour réaliser leurs visions stylistiques : vestes en jeans, chandails à manches courtes, retailles de tissus.

Leur choix contribue à réduire la production et la consommation de nouveaux tissus et textiles.

Ouvrir en mode plein écran Denim Dealer et Maxocartel arrivent à joindre leurs publics principalement via les réseaux sociaux. Les clients intéressés leur envoient directement des messages pour commencer le processus de consultation. Photo : Instagram/denimdealerr

Initialement, j’ai commencé à recréer des vêtements que je ne pouvais pas me permettre , raconte le fondateur de Denim Dealer.

Inspiré par son père qui bricolait et concoctait des plats à partir de tout et de rien, il commence à créer avec des limites .

Ce jeune designer, qui se spécialise en vêtements fabriqués avec de jeans, crée principalement des vestes et des pantalons pour ses clients comme des artistes tels que Lil Yachty et des membres du groupe OVO de Drake.

Je veux ouvrir la voie à une industrie de la mode de luxe plus circulaire et nous prenons des mesures en ce sens.

Comme G, Maxime Chercover reçoit des dons de la part de particuliers pour réaliser ses créations, ce qui contribue à alimenter une industrie de la mode circulaire.

Elle dispose aussi de matériaux offerts par des entreprises.

Denim Dealer a environ 120 créations à son actif, alors que Maxocartel en a entre 100 et 200.

Chaque pièce prend de 10 à 20 heures à faire , explique G. Certains items peuvent prendre jusqu’à deux semaines de travail.

Donner une seconde vie aux vêtements

Le processus créatif de la mode durable est bien différent d'une confection de vêtements traditionnels, selon ces créateurs.

Je regarde d'abord les matériaux à ma disposition et j'imagine comment je peux mettre en lumière leur beauté , explique la fondatrice de Maxocartel.

Ouvrir en mode plein écran Six créateurs, dont Maxime Chercover, ont recyclé des vêtements pour créer deux nouveaux habits pour le défilé final organisé par RCHIVE et The Combine le 14 octobre à Toronto. Photo : Eric Black/The Combine

G de Denim Dealer s'inspire également des vêtements à porter de main avant d'imaginer un mélange unique de différents textiles.

Mon frère a commandé une veste trop petite pour lui. J'ai récupéré sa veste en jeans et je l'ai fusionné avec une autre veste en jeans jaune que j'ai trouvé dans une friperie , détaille-t-il.

En mariant différentes couleurs et textures et utilisant des techniques audacieuses, le designer réussit à imaginer des créations uniques pour ses clients.

Lorsque vous créez par limitation, vous épuisez toutes les options , souligne le jeune designer.

Ouvrir en mode plein écran Dans son atelier au centre-ville de Toronto, Maxime Chercover, 24 ans, façonne les prochains morceaux de sa marque Maxocartel. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Maxime Chercover utilise entre autres des déchets alimentaires comme des légumes et des fruits pour teindre des tissus.

Pour donner une couleur similaire au lilas, j'ai teint ce corset avec des betteraves , mentionne-t-elle.

Mon objectif est de changer la façon dont les gens pensent à la mode durable.

La créatrice de mode s'inspire aussi de références historiques comme le baroque ou l'époque victorienne pour confectionner ses robes et ses jupes, notamment.

Nous pouvons avoir du drame, nous pouvons être avant-gardistes, nous pouvons obtenir de belles pièces en utilisant des méthodes et des matériaux durables , pense Maxime Chercover.

Selon la designer, les créateurs de mode sont au premier plan du changement.

Une compétition pour la mode durable

Au mois d'octobre, six designers émergents, dont Maxime Chercover et Gian Caballes, ont participé à un concours de mode organisé par le collectif de mode torontois Rchive et The Combine, un espace expérimental et créatif basé à Toronto qui fait partie du collectif d'agences Tadiem – Bensimon Byrne, Narrative, One Method, Folk et HiFi.

Les créateurs locaux ont été mis au défi de transformer des vêtements préexistants en pièces élégantes et prêtes à porter.

Le défilé intitulé REDONE a ensuite pris place devant public pour célébrer leurs créations recyclées.

Ouvrir en mode plein écran Lors du concours de créateurs de mode durable, Denim Dealer a créé deux styles inspirés par la Terre (gauche) et l'air (droite). Photo : Eric Black/The Combine

Par la suite, ces habits ont été mis en vente pour encourager l'achat de vêtements durables.

On ne savait pas avec quels vêtements nous allions retravailler. On nous a donné un thème et des contraintes , explique le fondateur de Denim Dealer.

La valeur de mon travail est dans la manipulation du tissu, le textile et l'artisanat.

Il ajoute que la création de vêtements à partir de morceaux existants peut être plus complexe puisqu'il y a davantage de facteurs à prendre en compte.

La mode durable ou éthique , un prix trop coûteux?

Toutefois, le prix de la mode durable ou éthique n'est pas nécessairement abordable.

Quand on parle de mode durable, il faut non seulement être sensible aux implications écologiques, mais aussi culturelles, sociales et économiques , précise le professeur adjoint de l'École The Creative School de l'Université métropolitaine de Toronto, Dirk de Waal.

Ouvrir en mode plein écran Selon le spécialiste Dirk de Waal, les acheteurs devront apprendre à consommer la mode différemment pour diminuer les impacts de la mode éphémère. Photo : Radio-Canada

Comment est-ce que les gens sont traités dans la confection de ces vêtements , donne-t-il à titre d'exemple.

Le choix éthique doit donc faire compétition avec le choix le moins cher qui est souvent de la mode éphémère.

Pourquoi la durabilité n'est pas abordable? La durabilité est inabordable pour de nombreuses personnes parce qu'il est coûteux de créer quelque chose dans lequel on apprécie le travail, la terre et toutes les ressources, quantifiables et non quantifiables, intégrées au prix. Source : Dirk de Waal, professeur adjoint de mode à l'Université métropolitaine de Toronto

Il faut penser aux zones de sacrifices que la mode a créé et il faut prendre cet impact en considération dans le prix , affirme Dirk de Waal.

C'est pourquoi la durabilité coûte plus cher , estime le spécialiste.

Selon cet expert, la solution au problème de la mode éphémère réside avant tout dans la réduction de la production et la consommation.

Protéger l'environnement et les animaux est la chose la plus importante pour moi.

La mode durable devrait être accessible à tous , selon Maxime Chercover, qui reconnaît que l'industrie n'y est pas encore arrivée.

La fondatrice de Maxocartel constate que l'utilisation de vêtements recyclés est de plus en plus populaire chez les créateurs de mode, mais elle estime que cette tendance peine à prendre son envol.

Les designers ont une grande responsabilité dans la prise de décision éthique à travers leurs processus , croit-elle.

Je pense que la durabilité est l’avenir de la mode pour atténuer le problème et pousser l'industrie dans une nouvelle direction , croit G.