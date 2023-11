Les nouveaux breuvages sans alcool de Tim Hortons, aromatisés à la liqueur de crème irlandaise, suscitent des réactions mitigées des gens qui aident à traiter l'alcoolisme et qui encouragent la sobriété.

La chaîne de café propose des cafés aromatisés au Baileys et un beignet à la crème Boston aromatisé au Baileys pour une durée limitée durant la saison des Fêtes.

Lee-Anne Richardson, qui dirige le groupe de soutien Sober City, basé à Halifax, dit que les réactions sont généralement positives de la part des personnes qui s'efforcent de rester sobres, mais certaines sont inquiètes.

Elle-même sobre depuis 2014, explique que le rappel de boissons alcoolisées, que ce soit par des logos, des publicités ou par d'autres personnes qui en boivent, peut peser lourdement sur les personnes qui viennent d'arrêter de boire.

Pour beaucoup de gens, au tout début, il peut être très difficile de voir ces rappels partout , dit-elle.

Être tenté dans un lieu sûr peut aussi être assez effrayant pour certaines personnes ,

Elle explique que souvent les cafés sont considérés comme des endroits sûrs pour les personnes sobres, des endroits où elles peuvent rencontrer leur parrain et avec ce genre de boisson aromatisée, ce n’est peut-être plus le cas, dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Lee-Anne Richardson, qui dirige le groupe de soutien Sober City craint que les cafés comme Tim Hortons qui sont des endroits sans alcool ne soient plus des endroits sans tentations pour les alcooliques à cause de l'offre de boissons aromatisée au Baileys. Photo : (Evan Mitsui/CBC)

Lee-Anne Richardson ajoute aussi que certains trouvent que les boissons non alcoolisées ajoutent à la culture obsédée par l'alcool .

Heather Allen, responsable des communications de la Société canadienne des troubles liés à la consommation d'alcool, convient que la promotion de l'alcool partout n'est peut-être pas la bonne approche, mais elle apprécie les options sans alcool.

Il y a un mouvement en faveur des boissons non alcoolisées et ça fait partie d'un changement de culture pour que les gens puissent profiter de boissons et de la socialisation, sans avoir besoin de consommer de l'alcool , dit-elle.

Je peux comprendre qu'il puisse y avoir certaines inquiétudes pour les personnes qui peuvent être tentées, mais dans le cadre d'un changement culturel plus large je ne vois pas ça comme une mauvaise chose.

Ouvrir en mode plein écran Lee-Anne Richardson a démarré le groupe Sober City Halifax pour aider les personnes qui pourraient avoir du mal à maintenir un mode de vie sobre et une vie sociale. Photo : Gracieuseté de Lee-Anne Richardson

Lee-Anne Richardson ajoute aussi que même si certaines personnes évitent complètement toutes les boissons alcoolisées et aromatisées par crainte de rechute, pour d’autres se priver complètement de toutes les saveurs peut aussi mener à une rechute.

Mais sa principale préoccupation est que les enfants puissent consommer les produits aromatisés au Baileys. À son avis, c’est une autre façon pour eux de s'associer très tôt à l'alcool .

Cela me dérange parce que c'est partout, dans presque tout, et c'est déjà ancré dans notre société qu'on boit quand on est stressé, quand on fait la fête ou quand on socialise , constate-t-elle.

Et il n'y a aucun contrôle sur ce qui peut être acheté dans des endroits comme Tim Hortons, nous laissons simplement les parents décider.

La compagnie Tim Hortons n’a pas commenté la controverse.

Avec les informations de Cassidy Chisholm de CBC