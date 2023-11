Crime haineux présumé : un homme d’Ottawa demeure détenu

Un homme d’Ottawa, Mohammad Assadi, fait l’objet d’une enquête de la police de Toronto pour un crime haineux.

Il a comparu, dimanche, devant un tribunal d’Ottawa après avoir été arrêté pour avoir violé les conditions de sa mise en liberté sous caution pour des dossiers d’agression et d’entrée par effraction.

Une audience de libération sous caution n’a pas encore été fixée et il est actuellement en détention, probablement jusqu’à sa prochaine comparution prévue le 14 novembre.

Le Service de police de Toronto a mentionné, par voie de communiqué, qu’il travaillait avec des agences extérieures et des partenaires chargés des affaires liées à la haine.

Ce que je peux confirmer, c’est que la police de Toronto enquête actuellement sur un certain nombre d’incidents liés à la haine à Toronto , peut-on lire dans la missive.

M. Assadi apparaît sur de nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux avec une casquette du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Le CGRI est une branche du gouvernement iranien qui opère indépendamment de l’armée conventionnelle du pays. Il n’est actuellement pas inscrit sur la liste des groupes terroristes au Canada, même si sa branche Force Qods est désignée comme telle.

Le Canada n’a plus de relations diplomatiques avec l’Iran depuis 2012, lorsque le gouvernement conservateur de Stephen Harper a expulsé les diplomates iraniens du Canada et a fermé l’ambassade canadienne à Téhéran.

Mohammad Assadi semble avoir organisé une campagne de collecte de fonds en ligne pour un militant pro-palestinien controversé. Ses réseaux sociaux semblent offrir un soutien au Hamas.

L'impact de la guerre entre Israël et le Hamas

Dans tout le pays, les forces de police avertissent que la guerre entre Israël et le Hamas entraîne une augmentation des crimes motivés par la haine.

Au début du mois, la police d’Ottawa a déclaré qu’elle avait été informée de plusieurs incidents criminels motivés par la haine visant les communautés juives et musulmanes.

Les discours et symboles haineux et autres incidents motivés par la haine sont inacceptables. Ces incidents peuvent avoir un impact durable non seulement sur les personnes ciblées, mais aussi sur les quartiers et les communautés où ils se produisent , avait mentionné la police d'Ottawa, assurant ne pas tolérer de tels incidents.

Nous poursuivrons les auteurs de crimes haineux avec toute la rigueur de la loi , avait-elle promis.

Au début du mois de juillet, soit avant le début de la plus récente guerre entre Israël et le Hamas, la police d'Ottawa a signalé que les incidents motivés par la haine dans la ville avaient augmenté de 23,5 % au cours de la première portion de l’année 2023 par rapport à la même période de l'année 2022.

Selon les statistiques de la police, les résidents juifs ont été parmi les plus touchés par la hausse des incidents.