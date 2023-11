L’électrification de Kitcisakik, un poteau à la fois

La communauté de Kitcisakik aura accès à l’électricité en 2025, promettait le gouvernement du Québec en mai 2022. 18 mois après avoir annoncé l’électrification du village, le chef de la communauté, des élus de Québec et la direction d’Hydro-Québec se réunissent cet avant-midi pour souligner le lancement des travaux liés au projet Animiki Ickote.

C’est l’installation d’un premier poteau électrique , a indiqué Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit à l’émission Des matins en or.

L’accès à l’électricité est attendu depuis de nombreuses années dans le village qui n’a pas de statut de réserve. Kitcisakik est situé en bordure du réservoir Dozois, à près de 90 kilomètres de Val-d’Or.

C’est un moment hautement symbolique, mais hautement attendu.

Lorsqu’il a été annoncé, le projet Animiki Ickote, qui signifie électricité, était évalué à 25 millions de dollars. Il comprenait une ligne de transport de 25 kilovolts (kV) d’environ 70 kilomètres située entre le poste de Louvicourt et Kitcisakik et un réseau local de distribution au sein de la communauté.

Des travaux ont débuté au cours de l'été pour adapter les résidences.

Pas d’électricité, pas d’eau courante

La plupart des résidents de Kitcisakik utilisent des génératrices pour avoir de l'électricité dans la maison. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le chef de Kitcisakik, Régis Penowsay, rappelait en mai 2022 que les quelque 400 Anichinabeg se réchauffent à l’aide de chauffage au bois et de génératrices.

L’équipe du Vidéojournal Abitibi-Témiscamingue avait d'ailleurs rencontré Hector Penosway. Dans son logement chauffé grâce à une génératrice, il disait espérer avoir ensuite accès à de l’eau potable à Kitcisakik.

3:25 Hector Penosway devant la génératrice de sa maison de la communauté de Kitcisakik. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les conditions de vie dans le village ont été dénoncées à maintes reprises. En 2020, le chef du Conseil des Anicinapek de Kitcisakik, Régis Penosway, déplorait le manque d’espace pour se laver au bloc sanitaire. Il indiquait que de nouveaux logements permettraient un meilleur accès aux douches et aux toilettes.

Déménager la communauté

Le ministre Ian Lafrenière ajoute que le projet de déménagement de la communauté est encore d’actualité.

À l’endroit où ils sont présentement, la nappe phréatique est beaucoup trop haute. On ne peut pas creuser, on ne peut faire aucuns travaux d’infrastructure. On ne peut pas avoir l’eau courante, c’est impossible. On ne peut pas creuser. On s’est assuré que le parcours, excusez-moi l’expression, du fil électrique, va passer sur le site qui est proposé pour le futur village. Ce qu’on fait ne sera pas à défaire , assure-t-il.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit ajoute que pour le moment, la communauté de Lac-Barrière n’a pas accepté l’offre d’Hydro-Québec d’être liée au réseau électrique.