Alors que le début de la pêche au homard dans le sud-ouest approche, les autorités fédérales et provinciales intensifient les inspections des bateaux de pêche en Nouvelle-Écosse. Les inspecteurs veulent s’assurer qu’il y a des procédures de sécurité en place et des inspections annuelles pour les palans et autres types de leviers.

Une partie de cette surveillance accrue est attribuée au naufrage du Chief William Saulis, un chalutier à pétoncles qui a coulé dans une mer agitée près de Digby en décembre 2020. Les six hommes à bord sont morts.

Transports Canada indique que ses inspecteurs veulent voir des procédures de sécurité écrites à bord et la preuve que les membres de l'équipage les connaissent.

Un échec entraînera un avis de carence ou la détention du navire , dit le porte-parole Sau Sau Liu.

En plus des procédures écrites, les inspecteurs de Transports Canada veulent voir des dossiers sur les exercices de sécurité menés à bord. Le ministère a informé les groupes de homardiers de ses attentes.

Absence de procédure

Le manque de procédures a été cité parmi les échecs constatés dans une enquête du Bureau de la sécurité des transports publiée en mars sur le naufrage du Chief William Saulis. Il a noté qu ' aucun dossier d'exercices ou de familiarisation n'était disponible pour le Chief William Saulis.

Le bateau de pêche au pétoncle Chief William Saulis, a disparu au large de Digby en Nouvelle-Écosse. Cette photo du navire a été prise en novembre 2020. Photo : Contribution : Katherine Bickford

Plus important encore, lors de cet événement, il n'existait aucune procédure pour les opérations de pêche, telles que le chargement, le déchargement et l'arrimage, ainsi que d'autres opérations. De telles procédures sont importantes pour évaluer les risques pour la stabilité et garantir que les capitaines disposent de directives pour mener à bien les opérations conformément aux règles de sécurité.

Dylan Buchanan, directeur général de FishSafeNS, parrainé par l'industrie des produits de la mer, affirme que Transports Canada répond à la tragédie par des mesures logiques.

Ils ont décrit ce qu'ils recherchaient et ils ont été très ouverts aux pêcheurs, expliquant exactement ce qu'ils vont vérifier et ce que l'on attend des pêcheurs , dit-il.

Nous pensons que faire vos exercices est très important simplement parce que les choses peuvent arriver très rapidement et que plus vous vous entraînez, mieux vous êtes préparé lorsque la situation se produit.

Preuve des inspections annuelles demandée

Dan Fleck, de l'association des pêcheurs Brazil Rock 33/34, qui représente les pêcheurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, convient que la sécurité est primordiale.

Dan Fleck de l'association des pêcheurs de homards Brazil Rock 33/34. Il représente les pêcheurs commerciaux de la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Brazil Rock Lobster Association

Mais il soutient que la flotte a été prise par surprise en ce qui concerne l'exigence de certification des palans.

Cela n'a jamais été discuté avec les capitaines. Cela n'a jamais été noté et les capitaines reçoivent des avertissements avec des informations selon lesquelles après une inspection plus approfondie, si cette situation n'a pas été corrigée, des accusations pourraient suivre , dit-il.

Transports Canada dit seulement suivre les incidents récents et les recommandations du Bureau de la sécurité des transports .

Plus de temps nécessaire pour la conformité

Dan Fleck et Dylan Buchanan, demandent à la province plus de temps pour éduquer les pêcheurs côtiers sur la manière dont ils peuvent se conformer à l'inspection annuelle et prouver que leurs palans répondent aux exigences.

L'association des pêcheurs Brazil Rock 33/34 demande au ministère du Travail d'accepter les capitaines certifiés par Transports Canada comme autorités compétentes pour effectuer l'inspection des palans, car ils doivent avoir une formation en gréage.

Le ministère du Travail, des Compétences et de l'Immigration a refusé de répondre à cette demande lorsqu'on lui a demandé, et il n'a pas non plus voulu mettre quelqu'un à disposition pour parler de ses efforts.

La porte-parole Amanda Silliker dit qu’un agent visitait les quais la semaine dernière et avait sensibilisé les pêcheurs à la sécurité des palans, mais qu'aucun ordre ni avertissement n'avait été émis concernant les palans. Un avertissement a été émis concernant les dispositifs de flottaison individuels.

