Les traitements psychiatriques en milieu communautaire bientôt permis à l’Î.-P.-É.

Un projet de loi sur la santé mentale à l’Île-du-Prince-Édouard, qui a franchi vendredi l’étape de la deuxième lecture à l’Assemblée législative, permettra bientôt des ordonnances de traitement en milieu communautaire.

Des patients, qui à l’heure actuelle seraient soignés involontairement dans une institution psychiatrique, pourraient plutôt être soignés par un psychiatre et une équipe à l’extérieur du milieu hospitalier, explique le directeur des services de santé mentale de Santé Î.-.P.-É., Javier Salabarria.

C’est en fait un équilibre entre respecter les droits et libertés du patient et lui fournir les soins psychiatriques nécessaires , souligne le Dr Salabarria.

Dans le contexte d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire, le patient peut demeurer chez soi tant qu’il respecte les conditions établies, dont celles de prendre ses médicaments d’ordonnance et d’aller à ses rendez-vous médicaux.

Nous avons de nouveaux outils, de nouveaux médicaments, de nouvelles façons de fournir des médicaments qui sont extrêmement efficaces pour que les patients demeurent dans la communauté, vivent, travaillent et soient avec leur famille, et qu’ils dorment dans leur propre lit. C'est le but. C'est la qualité de vie en communauté , précise Javier Salabarria.

Des critères à respecter

Étant donné que contraindre quelqu’un à recevoir un traitement contreviendrait à ses droits et libertés, le projet de loi précise les critères que les psychiatres doivent respecter pour ordonner un traitement en milieu communautaire.

Par exemple, le patient doit avoir été admis involontairement dans un établissement psychiatrique à deux occasions distinctes durant les deux années précédentes pendant une durée totale d’au moins 30 jours.

Il faut aussi que les options de traitement nécessaire soient disponibles dans la communauté du patient.

Toute ordonnance de traitement en milieu communautaire à un patient peut servir de précédent pour qu’on lui en donne une autre.

Des amendements rejetés

Le Parti vert a proposé un amendement au projet de loi qui aurait permis aux psychiatres d’ordonner un traitement en milieu communautaire à un patient, peu importe ses traitements précédents, s’il était considéré comme étant susceptible de causer un préjudice grave à lui-même ou à autrui, ou de subir une détérioration mentale ou physique importante . Mais cet amendement a été rejeté.

Ouvrir en mode plein écran Le rejet d'un amendement au projet de loi sur la santé mentale déçoit le député vert Peter Bevan-Baker. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

J'ai fait valoir le plus fort possible devant cette Chambre que les restrictions n’étaient pas nécessaires et que nous devrions donner autant de marge de manœuvre que possible aux psychiatres pour prendre cette décision, mais nous avons échoué et je pense que c'est une véritable perte pour la population , déplore le député vert Peter Bevan-Baker.

Le ministre de la Santé, Mark McLane, veut se faire rassurant.

Je ne pense pas que la Loi sur la santé mentale restera telle quelle pendant encore 20 ans. Je pense que nous devrons la réviser à mesure que nous progresserons au début des ordonnances de traitement communautaire , affirme Mark McLane.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé de l'Île-du-Prince-Édouard, Mark McLane. (Photo d'archives) Photo : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Le ministère dit avoir consulté 27 organismes communautaires ainsi que les psychiatres de la province et d’autres professionnels de la santé mentale afin de rédiger le projet de loi.

Un seul amendement parmi les cinq que proposait le Parti vert a été adopté, c’est-à-dire celui qui oblige le gouvernement à mettre en vigueur la nouvelle loi au plus tard six mois après la sanction royale.