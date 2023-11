La pénurie d’Ozempic, un phénomène qui inquiète un résident de l’est ontarien

La pénurie d’Ozempic, un médicament pour traiter le diabète, a des répercussions jusque dans l’est ontarien. Glen Patton, un résident de South Lancaster, juste à l'est de Cornwall, n'arrive plus à mettre la main sur le médicament et redoute maintenant des effets sur sa santé.

Pour lui, le sémaglutide, commercialisé sous le nom d’Ozempic, est susceptible de faire la différence entre la vie et la mort. L’ancien pompier a obtenu un diagnostic de diabète il y a maintenant six ans.

Les experts attribuent en partie la pénurie d’Ozempic à son utilisation pour perdre du poids. Cette tendance a gagné de l’importance dans les derniers mois, alors que Santé Canada a seulement approuvé Ozempic pour le traitement du diabète de type 2.

Il y a une grande différence entre prendre un médicament pour perdre cinq kilos avant les fêtes et le prendre pour rester en vie , peste M. Patton.

Dans une déclaration envoyée par courriel ce mois-ci, Santé Canada indique que des pénuries intermittentes touchant les stylos-injecteurs de tous les dosages sont présentement en vigueur. L’agence avait précédemment mentionné qu’elle s’attendait à des pénuries, mais seulement de stylos-injecteurs de plus forte dose, et ce jusqu’au mois d’octobre.

Le fabricant, Novo Nordisk, affirme quant à lui que la pénurie devrait persister jusqu'au 30 mars 2024.

La pénurie d'Ozmpic inquiète Glenn Patton.

M. Patton, qui n’a plus qu’une réserve de trois semaines d’Ozempic, affirme qu’il ne peut pas se permettre d’attendre jusqu'à cette date.

Des recherches aux quatre coins du pays

M. Patton raconte que le mois dernier, sa pharmacie locale l'a informé qu'elle n'avait plus de stylos-injecteurs d’un milligramme, et lui a donné plusieurs stylos de plus faible dose pour lui permettre de tenir quelques semaines.

Il a alors commencé à appeler les pharmacies du coin pour leur demander si elles avaient toujours des réserves d’Ozempic. Après avoir essuyé le refus de six pharmacies différentes, il a contacté des membres de sa famille à travers le Canada, pour qu’ils vérifient à leur tour si le médicament était toujours disponible dans leur secteur.

Aucun d'entre eux n'a pu en trouver. J'étais très angoissé et frustré , confie-t-il.

M. Patton s’est fait prescrire Ozempic il y a trois ans, ce qui a changé sa vie , affirme-t-il, puisque le médicament qu’il prenait précédemment avait des effets secondaires extrêmement désagréables.

Son docteur lui recommande maintenant de retourner à son ancienne médication, ce qu’il anticipe avec appréhension.

Un phénomène TikTok

Selon Barry Power, responsable du contenu relatif aux traitements et aux médicaments au sein de l'Association des pharmaciens du Canada, l'histoire de M. Patton n'est pas unique.

Il affirme que des pharmaciens de tout le pays lui ont dit qu'ils refusaient des patients à cause de la pénurie d'Ozempic. Certaines pharmacies reçoivent encore de petites quantités de manière sporadique, ce qui laisse aux pharmaciens le soin de décider des ordonnances à exécuter.

L'insécurité de l'approvisionnement en médicaments a un impact négatif sur la prestation des soins de santé , estime M. Power.

Barry Power de l'Association des pharmaciens du Canada espère que les cliniciens prendront conscience de la gravité de la pénurie d'Ozempic et adapteront leurs prescriptions en conséquence.

Selon lui, entre 25 et 50 % de toutes les prescriptions d’Ozempic au pays servent à la perte de poids.

Un phénomème TikTok, selon une médecin

C'est un phénomène TikTok , soutient pour sa part la Dre Judy Shiau, qui est directrice médicale d’une clinique de gestion du poids à Ottawa.

Elle ajoute que de nombreuses pharmacies en ligne prescrivent le médicament pour des raisons autres que celles autorisées, ce qui en fait une voie attrayante pour ceux qui cherchent à perdre du poids rapidement, mais qui aggrave la situation pour les diabétiques.

La Dre Judy Shiau, directrice médicale de la clinique de gestion du poids Leaf à Ottawa, affirme que l'utilisation d'Ozempic pour la perte de poids à des fins esthétiques est l'un des principaux facteurs à l'origine de la pénurie.

Malheureusement, nous mettons en concurrence la gestion du diabète à celle de l'obésité et ce n'est pas juste pour les patients et les cliniciens , déplore la Dre Shiau.

Elle évite désormais de prescrire du Ozempic aux patients de sa clinique, afin de le réserver aux diabétiques.

L’Association des pharmaciens du Canada espère que d’autres médecins lui emboîteront le pas.

Il faut que quelqu'un intervienne et dise : "Ok, ça suffit". Ce médicament doit être réservé uniquement pour les personnes qui en ont besoin, parce que ça risque d'affecter leur vie , plaide pour sa part M. Patton qui aimerait que les autorités s’en mêlent.

Santé Canada indique qu'elle cherche maintenant des moyens de réserver les stocks existants, d'accélérer le réapprovisionnement des pharmacies et d'accéder à des stocks autorisés à l'étranger ou à des solutions de remplacement, si possible .