Sarah Bernstein, née à Montréal, a remporté le prix Giller de la Banque Scotia lors d'une soirée organisée à l'occasion de son 30e anniversaire et bouleversée par des manifestants anti-israéliens, lundi soir.

L'autrice écossaise de Study for Obedience a accepté le prix de 100 000 $ à distance depuis sa maison dans les Highlands, où elle a accouché il y a dix jours à peine.

Au moment où son nom a été prononcé lors du gala de Toronto, un manifestant se faisant passer pour un photographe a interrompu la retransmission en direct avec des slogans anti-guerre.

La police a escorté le manifestant hors de la salle de bal, où se trouvaient Margaret Atwood, Vincent Lam et l'animateur Rick Mercer. Les caméras de la chaîne CBC n'ont pas filmé l'incident.

La police a déclaré que plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue, mais aucune information n'a été communiquée sur les charges retenues contre elles lundi en fin de journée.

La victoire de Mme Bernstein a été annoncée une nouvelle fois et, dans son discours de remerciement prononcé par appel vidéo, Mme Bernstein n'a pas fait attention aux protestations qui ont également donné lieu à une interruption plus tôt dans la soirée. Au lieu de cela, elle a souligné l'importance de la narration.

Je me sens vraiment privilégié d'avoir eu l'occasion de raconter cette histoire , a déclaré Mme Bernstein.

Je pense qu'il est important, aujourd'hui plus que jamais, de soutenir matériellement les écrivains qui racontent l'histoire de leur propre peuple à leur manière, en particulier lorsque leurs récits remettent en question les récits historiques dominants.

Interruptions

La plus grande soirée littéraire du Canada avait déjà été interrompue lorsque plusieurs manifestants anti-israéliens sont montés sur scène en début de soirée.

Brandissant des pancartes indiquant La Banque Scotia finance un génocide et en criant, les manifestants ont brièvement attiré tous les regards d'une salle remplie de dignitaires rassemblés pour couronner le lauréat du prix littéraire le plus prestigieux au Canada.

Des groupes pro-palestiniens ont contesté l'investissement de la Banque Scotia dans Elbit Systems, une entreprise d'armement israélienne.

Le jury a salué le roman de Mme Bernstein, publié par Knopf Canada et qui n'a pas été traduit en français, comme une expérience moderniste incandescente.

Il s'agit d'un court roman absurde à l'intrigue légère. Une jeune femme y raconte son déménagement dans un pays lointain pour devenir la gouvernante de son frère. Mais malgré le rang élevé de son frère, elle est vilipendée dans sa ville et devient responsable d'une série de tragédies qui frappent les animaux de la région.

Parmi les autres finalistes figuraient Eleanor Catton pour Birnam Wood et Kevin Chong pour The Double Life of Benson Yu. La liste restreinte était complétée par The Islands : Stories de Dionne Irving et par All the Color in the World de CS Richardson.