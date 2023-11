Un plan triennal de 200 millions $ pour Rouyn-Noranda

Le conseil municipal de Rouyn-Noranda a adopté, lundi soir en assemblée spéciale, un plan triennal d’immobilisations de près de 200,4 millions de dollars pour les années 2024-2025-2026.

Rappelons qu’il s’agit d’un plan d’orientation de la Ville, une liste de projets envisagés pour les trois prochaines années, et non de dépenses budgétées. Dans plusieurs cas, la réalisation ou non des projets dépendra de la capacité de payer de la Ville, de l’obtention de subventions des gouvernements et de l’implication de partenaires.

C’est un document d’intentions de projets, pas un budget. L’élaboration de ce plan est essentielle pour permettre au conseil de prendre des décisions éclairées. Les projets devront être choisis judicieusement, il faut trouver le juste équilibre , a souligné la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, au cours de la séance.

Selon les chiffres dévoilés par la Ville, ce plan triennal d’immobilisations s’élève à exactement 200 379 520 $, soit environ 39,8 M$ pour 2024, 75,8 M$ pour 2025 et 84,8 M$ pour 2026.

Les projets de développement (91 millions $), les projets de voirie comme la réfection de rues, de chemins et de trottoirs (45,1 M$), ainsi que des travaux de réfection dans les réseaux d’aqueduc et d’égouts (27 M$) occupent les trois premiers rangs dans la colonne des dépenses envisagées d’ici la fin de l’année 2026.

Parmi les projets que la Ville de Rouyn-Noranda souhaite entreprendre ou réaliser en 2024, 2025 ou 2026, citons des aménagements de rues plus sécuritaires, la modernisation d’équipements de l’aéroport, la réfection de routes rurales, le réaménagement du parc Mouska, la réfection du Gymnase Denyse-Julien, le remplacement d’équipements du Service des incendies et la réfection des toits des arénas Jacques-Laperrière et Réjean-Houle.

Un projet de centre multisports

Toujours concernant les projets, le conseil municipal a adopté, lors de l’assemblée régulière qui suivait l’assemblée spéciale, une résolution pour le dépôt auprès de Québec d’un projet de centre multisports.

La Ville a jusqu’au 5 décembre pour déposer le projet dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du gouvernement provincial.