Un meilleur encadrement des propos haineux demandé par des étudiants

Les élus et les personnalités publiques sont souvent la cible de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas simple de s'attaquer au problème. Des étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke se sont réunis lundi pour réfléchir à des pistes de solutions, dans l'espoir que Québec adopte une nouvelle législation.

L'objectif : élaborer des orientations politiques sans brimer la liberté d’expression.

Ce sur quoi on demande aux étudiants de travailler, c'est de voir si on laisse les réseaux sociaux déterminer par eux-mêmes comment on va considérer le fait qu'un discours soit haineux , explique le chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, Jonathan Mayer.

Des élus de Sherbrooke visés

Récemment, la conseillère municipale du district Pin-Solitaire, Hélène Dauphinais, a été victime de commentaires haineux, comme plusieurs élus.

On pouvait lire sur sa page Facebook, on devrait aller à l'hôtel de Ville brûler Hélène Dauphinais .

Devant cette croissance alarmante de propos haineux sur les réseaux sociaux, des étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke ont présenté le fruit de leur réflexion à un panel d'experts et de politiciens.

Ce n'est pas parce qu'on est derrière notre écran que c'est fictif, que ça n'arrive pas pour vrai. Ça va vraiment atteindre certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent au final , souligne l'étudiant Gabriel Massussi.

Un défi majeur

Selon Me Julius Grey, avocat spécialiste en droits de la personne, c'est plutôt difficile de permettre la restriction de l'expression, en fonction des balises fixées par la Cour suprême du Canada.

Les seules choses qui sont prohibées ce sont les appels à l'extermination, à la déshumanisation des gens.

La catégorie de haine est tellement restreinte qu'il n'y en a presque pas, explique le spécialiste. Ça peut arriver parfois avec une attaque tellement véhémente, tellement violente, tellement dégradante que ça se qualifie, mais pas souvent.

Pour les élus, il faut d'abord miser sur la sensibilisation. Là où ça devient très insidieux la violence en ligne, par rapport à ce qui se faisait avant l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que c'est tous les jours , lance Christine Labrie, députée de Québec Solidaire.

Plus on va en parler des effets néfastes que ça peut avoir sur des personnes, plus on va le verbaliser et le montrer, plus on va peut-être être en mesure de sensibiliser nos jeunes, nos adolescents , dit pour sa part la députée de la Coalition Avenir Québec, Geneviève Hébert.

Hélène Dauphinais croit également qu'il faut accompagner davantage les victimes. En bout de ligne, tu te rends compte que tu es seul et que c'est à toi de le gérer pour toi et de le gérer pour ta famille , ajoute-t-elle.

Dans la cour de Québec

Les étudiants en droit espèrent un projet de loi québécois qui viendra clarifier la définition des discours haineux. Selon eux, les autorités pourraient ainsi mieux intervenir en matière criminelle.

Des étudiants de l'Université de Sherbrooke avaient présenté un projet similaire en 2019, portant sur l'obsolescence programmée. Ils s'en prenaient cette fois aux géants de l'électronique.

Le gouvernement Legault a repris l'idée. Le projet de loi 29, visant à protéger les consommateurs contre l'obsolescence programmée, a été adopté à l'unanimité en octobre dernier.

