Un résidu de pneus pourrait être à l’origine du décès d’une quarantaine de saumons coho

Un organisme de protection des cours d'eau se dit choqué par la découverte de plus de 40 saumons coho morts sur les rives du ruisseau Brothers à West Vancouver.

La West Vancouver Streamkeeper Society craint que leur mort récente soit le résultat d'eaux de ruissellement urbaines qui ont été contaminées par un composé chimique provenant de pneus de voiture.

D'après John Barker, un ancien président de l’organisme, la découverte a été faite dans le cadre d'une étude annuelle du ruisseau Brothers qui se jette dans la rivière Capilano.

C’est un choc. C'est la première fois [...] que nous avons un taux de mortalité aussi élevé , a déclaré John Barker, qui a également coordonné le programme de décompte des saumons adultes cette année.

Ce sont des saumons du Pacifique. Ils meurent tous après la fraie, mais il s'agit ici de saumons fraîchement arrivés de l'océan.

Des résidus de pneus

Selon la Streamkeeper Society, la mortalité avant la fraie pourrait être liée à la présence d'une substance chimique, la 6PPD-quinone, dans le ruisseau.

L’organisme indique que les pneus peuvent laisser sur la chaussée des traces de 6PPD-quinone qui devient alors toxique une fois exposée au soleil.

Qu’est-ce que la 6PPD-quinone? Selon le magazine Science, la 6PPD-quinone est un composé chimique destiné à prévenir les dommages causés par l'ozone au caoutchouc des pneus, empêchant leur dégradation rapide.

John Barker estime que les récentes conditions de sécheresse peuvent avoir joué un rôle, car le temps sec aurait permis à la substance chimique de s'accumuler sur les routes. Le manque de précipitations en septembre a également été insuffisant pour disperser le produit chimique avant l'arrivée des saumons dans les cours d'eau.

Les fortes pluies d'octobre auraient alors entraîné le produit dans le réseau d'égouts pluviaux.

Les eaux de pluie provenant des rues ne sont pas dirigées vers une installation de traitement. Elles sont toutes acheminées vers les égouts pluviaux, qui les rejettent directement dans le ruisseau.

La 6PPD-quinone peut être mortelle pour le coho, mais n'affecte pas le saumon rose ou le saumon kéta, précise John Barker. La Streamkeeper Society estime aussi que le danger associé à la 6PPD-quinone est peut-être passé : des saumons coho en bonne santé ont récemment pu remonter la rivière.

Un composé chimique qui permet de préserver le caoutchouc des pneus de voitures pourrait être la cause de la mort de dizaines de saumons coho dans le ruisseau Brothers à West Vancouver.

Une surveillance par le fédéral

Pêches et Océans Canada a déclaré qu'il surveillait les concentrations de 6PPD-quinone dans le ruisseau Brothers.

Il n'est pas confirmé que les décès ont été causés par le produit chimique , a déclaré Tanya Brown, chercheuse scientifique du ministère à West Vancouver. Nous procédons à l'analyse et nous devrions avoir les résultats dans les deux ou trois prochaines semaines.

Depuis deux ans et demi, Pêches et Océans Canada surveille plus de 40 ruisseaux dans le Grand Vancouver, à Squamish et sur l'île de Vancouver. Il a constaté que la présence de 6PPD-quinone dépassait régulièrement les niveaux de concentration mortels, en particulier pendant les périodes de pluies.

Tanya Brown précise que l'organisation travaille sur une carte des points chauds de toxicité chimique liés aux pneus dans l'habitat du saumon en Colombie-Britannique.

Les villes peuvent ensuite utiliser cette carte pour établir des priorités et construire des jardins de pluie ou des cellules de biorétention sur les sites, qui gèrent les inondations et capturent les polluants et les contaminants qui s'écoulent dans les ruisseaux , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Kathryn Marlow et de l’émission The Early Edition.