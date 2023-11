Le procès de Peter Nygard a laissé apparaître une profonde inimitié entre le magnat déchu de la mode et son fils Kai bien avant la tombée du verdict dimanche dernier. En fait, la tension entre les deux hommes était très tendue durant l'audience sur le cautionnement il y a bientôt deux ans à Toronto.

C'était le 19 janvier 2022.

Kai Bickle-Nygard (qui a maintenant accolé le nom de sa mère au sien, NDLR) est en ligne sur une plateforme numérique avec des journalistes et des femmes qui avaient inscrit le pseudonyme Jane Doe pour s'identifier sur l'écran.

Au cours d'une pause, croyant que son microphone était désactivé et que personne ne l'entendait, Kai s'en est pris à son père en l'invectivant et en le traitant de tous les noms. La tension était palpable.

On ne se souviendra de toi que d'un violeur , avait-il crié. J'ai honte d'être ton fils , avait-il poursuivi avant que le registraire n'éteigne son micro.

Peter Nygard à sa sortie du tribunal, le dimanche 12 novembre 2023, après avoir été reconnu coupable de 4 des 6 accusations auxquelles il faisait face en Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Kai Bickle-Nygard avait ensuite assisté au premier jour du témoignage de son père à son procès avant d'être invité par l'une des détectives dans l'affaire de quitter le prétoire pour des raisons inexpliquées.

On peut présupposer que la Couronne envisageait peut-être de l'appeler à la barre des témoins comme témoin à charge, auquel cas un témoin ne peut entendre ce qu'un accusé a à dire pour sa défense avant qu'il ne témoigne contre lui.

Il n'aura pas finalement eu à témoigner. Il dit qu'il avait pourtant des preuves pour contredire les déclarations de son père au procès.

Kai Bickle-Nygard à la sortie du tribunal en compagnie de la thérapeute Shannon Moroney. Photo : Radio-Canada / CBC

Apartés avec la presse

Kai Bickle-Nygard était présent dans les corridors du tribunal à attendre un verdict durant les délibérations du jury et c'est volontiers qu'il a accepté de parler en tête-à-tête aux journalistes.

Il regrette que la presse l'ait présenté dans ce procès comme le fils de Peter Nygard. Je suis un lanceur d'alerte , avait-il fièrement dit en aparté à Radio-Canada.

Il avait expliqué qu'il avait tiré l'alarme dès 2019 lorsqu'il travaillait encore pour l'entreprise du patriarche. J'étais l'héritier présomptif de son empire de mode , avait-il ajouté.

Kai Bickle-Nygard, que l'on voit ici à une date indéterminée, est l'un des 10 enfants de Peter Nygard. (Photo d'archives) Photo : Fournie par Kai Nygard

Kai Bickle-Nygard profitera du verdict pour, cette fois, faire une sortie virulente dans les médias contre son père.

Tout ce processus judiciaire a été une véritable épreuve depuis mai 2019 , a-t-il dit en expliquant qu'il avait vu quelque chose de louche se passer, mais que certains associés de son père l'avaient réduit au silence.

Je l'ai vu toucher une mineure de façon inappropriée , s'est-il rappelé en ajoutant que des gestionnaires dans la compagnie lui avaient dit qu'il était fou et qu'il imaginait des choses.

Menaces et intimidation

Kai Bickle-Nygard rappelle qu'une première poursuite civile a été lancée six mois plus tard.

Pour la première fois, une plaignante s'est manifestée et on a compris qu'elle n'était pas la seule , avait-il ajouté en parlant d' une tendance dans le comportement de son père avec les jeunes femmes .

Il souligne que nombreuses personnes ont été intimidées et menacées de poursuites pour ne pas qu'elles révèlent la vérité au grand jour.

Il mentionne même un article qui n'avait pas été publié dès le début des années 1990 au Manitoba. Les choses auraient été différentes si le public avait appris la vérité à l'époque , a-t-il précisé.

L'ancienne île de Peter Nygard aux Bahamas. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Kai Bickle-Nygard accuse son père d'avoir profité des lacunes dans le système judiciaire des Bahamas pour violer des femmes, qui n'avaient alors aucune possibilité de porter plainte sérieusement.

Les policiers bahaméens renvoyaient les jeunes femmes à la résidence de mon père alors qu'elles avaient pris la fuite , a-t-il déclaré.

Il précise que ces femmes revenaient alors au Canada ou aux États-Unis, mais que les autorités canadiennes ou américaines leur disaient de porter plainte aux Bahamas.

La résidence de Peter Nygard aux Bahamas, où il a vécu près de 40 ans en toute impunité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / CBC News

Il affirme que l'on savait que son père était un homme dangereux et malade et qu' une douzaines d'associés savaient ce qui se passait derrière portes closes ou auraient dû savoir ce qui s'y passait .

Il s'enorgueillit du fait qu'il dit avoir averti la police de Winnipeg en soutenant que son père pouvait prendre la fuite s'il était libéré sous caution après son arrestation en octobre 2021 au Manitoba à la demande des États-Unis.

Je refuse d'en prendre le crédit , a-t-il toutefois admis.

Un fils humble et anéanti

C'est néanmoins un homme brisé qui s'est adressé à la presse avant de repartir à Winnipeg.

J'ai tout perdu, mais au moins plus aucune femme n'est aujourd'hui en danger et j'espère qu'il va réfléchir à ce qu'il a fait , a-t-il déclaré.

J'adore mon père et je souffre de voir ce désastre, mais c'est un homme différent que j'ai connu et aimé , a-t-il avoué tout en dénonçant le côté pervers et démoniaque de sa personnalité.

Kai Bickle-Nygard espère que les États-Unis et le Canada changeront leurs lois pour que des Canadiennes et des Américaines puissent déposer des accusations criminelles dans leur pays respectif et non dans le pays où elles disent avoir été agressées.

Peter Nygard est détenu dans l'aile médicale du Centre de détention du sud de Toronto en attendant son audience sur la détermination de la peine le 21 novembre prochain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mark Bochsler / CBC

Il appelle les présumées victimes de Peter Nygard à porter plainte à la police. Il parle d'une première victoire pour les présumées victimes au Québec et au Manitoba, où son père doit subir deux autres procès dès 2024.

Il y a tellement de survivantes, la justice maintenant est à leur portée , a-t-il souligné.

Il est temps d'arrêter ces prédateurs sexuels qui droguent et agressent leurs victimes et qui utilisent leur fortune pour les faire taire , a-t-il conclu.

Nygard International a déclaré faillite au début de l'année 2020 lorsque le recours collectif a été déposé aux États-Unis. Pour l'heure, 57 femmes y participent.

Ottawa est prêt à extrader Peter Nygard aux États-Unis, mais seulement lorsque ses procès auront été complétés au Canada.