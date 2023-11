Les forces de l’ordre ont arrêté six individus dans la région d’Ottawa et de Gatineau à la suite d’une importante perquisition qui a eu lieu jeudi dernier. Les suspects font face à 42 chefs d'accusation en lien avec le trafic de stupéfiants.

Quatre suspects se trouvaient à Ottawa, un à Gatineau et un autre à Carleton Place.

La valeur des biens saisis s’élève à plus de 200 000 dollars. Les policiers ont entre autres retrouvé :

2,6 kg de méthamphétamine en cristaux;

1,2 kg de cocaïne;

6898 comprimés de méthamphétamine;

5 fusils;

et 8 armes de poing.

L’enquête qui a mené à ces perquisitions, le projet ALLOY, a débuté en juillet, après que les autorités aient appris l'existence d'un réseau de trafic de drogues dans les régions d'Ottawa et de Thunder Bay.

Les six accusés qui ont été arrêtés dans le cadre du projet ALLOY ciblaient des populations vulnérables [...] et mettaient tout le monde en danger par le biais des armes à feu qu'ils possédaient , écrit la Police provinciale de l'Ontario (PPO) dans un communiqué.

Le trafic de stupéfiants et la violence qui en découle font plus de victimes que jamais, et c’est particulièrement vrai dans nos communautés éloignées et nordiques , ajoute-t-elle.