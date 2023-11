Incertitude pour les sentiers de motoneiges à l’approche de la saison hivernale

Les motoneigistes pourraient ne pas avoir accès au sentier Trans-Québec 83 cet hiver entre les arrondissements de La Baie et d’Arvida.

Le secteur touché s'étend sur 35 kilomètres et s’il reste fermé, les motoneigistes pourraient ne plus avoir accès à des commerces et à des hôtels dans l'arrondissement de Chicoutimi.

Trois embûches nuisent actuellement à l’ouverture des sentiers.

D’abord, un producteur agricole de La Baie refuse d'accorder un droit de passage sur ses terres dans le but de faire pression sur la Ville concernant un autre différend.

Ouvrir en mode plein écran Une portion du sentier Trans-Québec 83 pourrait ne plus être accessible aux motoneigistes cet hiver. Photo : Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Ensuite, un pont appartenant à Rio Tinto doit être réparé et il y a un enjeu de sécurité en bordure du boulevard Mellon.

Le président du Club de motoneigistes du Saguenay estime que les élus devraient être plus actifs dans ce dossier.

Ouvrir en mode plein écran Jocelyn Charest, président du Club de motoneigistes du Saguenay, espère que les élus municipaux de Saguenay aident le club de motoneige. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Jocelyn Charest déplore que les présidents d’arrondissement aient décliné sa demande de tenir une rencontre en début de semaine.

Ça aurait été important parce que ça aurait pu régler bien des problèmes probablement , fait-il valoir.

Le conseiller Serge Gaudreault est lui-même d’avis que ses collègues des autres arrondissements doivent s'impliquer davantage.

Il a participé à plusieurs rencontres avec les représentants du Club de motoneigistes du Saguenay et préside le Comité des véhicules hors routes. Il est toutefois le seul membre du conseil à y siéger.

Ce qu'on veut sauver, c'est l'avenir de la motoneige. La seule manière d'avoir un résultat, c'est d'avoir un comité, puis quand il y a un problème, on peut arriver au conseil, comme tous les comités, puis toutes les autres commissions , fait valoir M. Gaudreault.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller Serge Gaudreault souhaite que le comité dédié à la motoneige et au VTT soit enfin constitué. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Pour le moment, il qualifie le comité de bidon .

Si à la direction générale, ça ne bouge pas assez, il y a un problème. Tout vient de la direction générale, c'est eux qui prennent les décisions - la mairesse et la direction générale. Il faut que ça bouge , implore le conseiller.

La Fédération des clubs de motoneigistes estime qu’elle n'a pas de pouvoir d'intervention. Le regroupement espère toutefois que le dialogue permettra d’en arriver à ouvrir le sentier Trans-Québec 83 à temps pour la saison de motoneige.

Le club de motoneigistes du Saguenay en chiffres : 3200 membres

500 droits d'accès journaliers vendus annuellement

64 bénévoles

20 employés

500 kilomètres de sentier à entretenir

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson