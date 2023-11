Un centre de données permettra de chauffer des centaines de logements à Sherbrooke

Les quelques 600 unités d’habitation du développement Humano District seront chauffés grâce à la chaleur d’un centre de données. Ce système permettra de réduire la consommation énergétique des occupants et servira de laboratoire au déploiement de cette technologie à grande échelles.

L’ampleur du chantier du projet Humano District témoigne de l'envergure du nouveau développement immobilier à Sherbrooke. Il s'agit d'un modeste gymnase transformé en centre de données qui permettra de chauffer tous les bâtiments. Une fierté pour le promoteur immobilier, Matthieu Cardinal.

Il estime être en mesure de chauffer le couvent et ses nouveaux logements à longueur d'année, grâce aux rejets thermiques du centre de calculs .

Le centre de données, qui appartient à l’Université de Sherbrooke, permettra à des ordinateurs extrêmement puissants d’effectuer des calculs de haute performance. Un processus qui génère beaucoup de chaleur qui sera captée grâce à l'eau.

On va gérer la chaleur de manière intelligente pour baisser la consommation d'énergie globale. En gros, l'énergie qu'on utilise pour faire du calcul, on va l'utiliser pour chauffer les bâtiments. Et donc, on va économiser l'énergie qui aurait servi à chauffer , explique le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats de l'Université de Sherbrooke, Vincent Aimez.

C'est un système de tuyauterie qui permettra de transporter la chaleur dans tous les bâtiments. La technologie a été développée par la firme Exaion qui prévoit reproduire l’expérience ailleurs au Québec.

La multiplication des centres de données invite à poser des gestes concrets pour réduire la consommation énergétique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les centres de données ont consommé, en 2022, jusqu'à 1,3 % de la demande mondiale en électricité.

On prévoit que leur consommation atteindra 5 à 8 % de la demande mondiale d'ici 2030 , confirme le spécialiste en transfert de chaleur et de refroidissement informatique à l'Université de Sherbrooke, Omidreza Ghaffari.

L'Université de Sherbrooke, qui mise sur sa plateforme d'innovation numérique et quantique, souhaite ultimement connecter les autres centres de données de son campus pour assurer une gestion optimale de l'énergie.

Le projet est pour l'Université de Sherbrooke un véritable laboratoire d'innovation technologique. Il faut vraiment voir ça comme les débuts d'internet , souligne Vincent Aimez.

Internet s'est développé en connectant plusieurs cellules de données, explique le vice-recteur. Il voudrait faire de même avec les cellules de chaleur, soit d'interconnecter suffisamment de cellules entre elles pour équilibrer le problème. Je vais être capable de mieux gérer ça , dit-il.

