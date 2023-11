L’hébergement d’urgence obtient un sursis à l’Accueil d’Amos

La rupture de services pour l’hébergement d’urgence annoncée vendredi dernier par l’Accueil d’Amos est reportée.

Faute de personnel, l’organisme prévoyait offrir son service d’hébergement d’urgence seulement une semaine sur deux à partir du 16 novembre prochain. Toutefois, une entente intervenue lundi avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) permet d'éviter cette rupture de service.

Deux ressources additionnelles provenant d’une agence de placement s’ajouteront à l’équipe des surveillants de nuit au cours des prochains jours afin de maintenir les services de manière sécuritaire.

Il était minuit moins une pour l’Accueil. Toutefois, bien que les démarches effectuées nous permettent d’éviter la rupture de services annoncée, nous devons mentionner qu’il s’agit d’une solution temporaire, puisque des frais supplémentaires importants y sont associés.

Pour nous aider à assumer les frais, une entente a été convenue avec le CISSS-AT. Conséquemment, si rien n’est fait, au terme de cette entente, nous risquons d’annoncer à nouveau une rupture de services , ajoute Mme Bergeron dans un communiqué.

Une situation toujours précaire

Malgré l’ajout de ces deux employés temporaires, il en manque toujours cinq sur les effectifs dont a besoin l'Accueil d'Amos, une ressource alternative en santé mentale, en itinérance et en dépendance, pour fonctionner.

La situation demeure donc précaire et l’organisme assure qu’il poursuit ses démarches auprès des élus concernés, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du CISSS-AT pour trouver une solution à plus long terme.

On prévient toutefois que le service de dépannage alimentaire offert aux municipalités environnantes demeure toujours compromis à compter du 30 novembre.

(Avec la collaboration de Lise Millette)