Le bracelet antirapprochement, un outil « efficace », mais perfectible

Les bracelets antitrapprochement, ces dispositifs de géolocalisation qui permettent de tenir les auteurs de violence conjugale loin de leur victime, sont maintenant déployés à la grandeur du Québec. S’il est encore trop tôt pour quantifier l’efficacité de la mesure, le ministère de la Sécurité publique (MSP) affirme avoir déjà constaté un impact positif sur l’état d’esprit des victimes.

Le Québec est devenu en mai 2022 la première province au Canada à recourir aux bracelets antirapprochement. Le déploiement progressif de cet outil a été complété le 29 septembre. En date de lundi, 246 bracelets avaient été imposés à des contrevenants lors de procédures judiciaires, avec le consentement des victimes.

Le ministère de la Sécurité publique mentionne qu'il réfléchit toujours à la meilleure façon de mesurer l'efficacité du dispositif à l’aide d’indicateurs précis.

Paix d'esprit

La directrice générale à la sécurité aux Services correctionnels du Québec, Isabelle Mailloux, mentionne toutefois que l’efficacité des bracelets peut déjà se mesurer à la tranquillité d’esprit observée chez les victimes.

J'ai eu à quelques occasions des contacts avec certaines victimes et moi, quand on me dit : "Mme Mailloux, si vous saviez comment ça faisait longtemps que je n'avais pas pu dormir sur mes deux oreilles comme ça, parce que je sais qu'on surveille et qu'on va m'aviser s'il y a quelque chose", ça, pour moi, c'est un impact efficace , confie-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Isabelle Mailloux insiste sur l'importance de ne pas donner aux victimes de violence conjugale «un faux sentiment de sécurité».

Isabelle Mailloux ajoute que l’efficacité des bracelets pourra également se mesurer à l’autorégulation des personnes qui les portent et qui se savent surveillées.

Régulièrement, on va faire des interventions auprès d'eux, pas uniquement pour des alertes, mais pour des charges de batteries qui ne sont pas assez élevées ou pour des rapprochements un peu trop hasardeux. Donc, les gens savent qu'on les suit [et] à partir du moment où les personnes contrevenantes savent qu'elles sont surveillées, on favorise l'autorégulation et le respect des conditions auxquelles elles sont assujetties , explique-t-elle.

Les bracelets antirapprochement, en bref Le bracelet antirapprochement peut être imposé par un juge, par la Commission québécoise des libérations conditionnelles ou par la direction d'un établissement de détention;

Entre le 1er avril et le 31 juillet 2023, la centrale de surveillance est intervenue à 155 reprises après avoir été alertée. De ce nombre, il y a eu 7 rapprochements avec alerte qui ont donné suite à une intervention policière;

Entre mai 2022 et le 31 octobre 2023, 427 appels de la centrale de surveillance ont mené à un déplacement policier;

La technologie du bracelet antirapprochement est composée de deux dispositifs reliés entre eux, soit un bracelet inamovible porté à la cheville par la personne accusée ou contrevenante, et une application mobile installée sur un téléphone cellulaire remis à la victime. Source : ministère de la Sécurité publique du Québec

Le déploiement des bracelets antirapprochement a généralement été bien accueilli au sein des organismes œuvrant auprès des victimes de violence conjugale, qui y voient un outil supplémentaire pour assurer la sécurité de ces dernières.

Chaque dispositif comporte deux parties géolocalisables et associées entre elles : un bracelet, que le contrevenant porte à la cheville, et un dispositif connecté, remis à la victime.

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC) souligne toutefois que plusieurs questions demeurent sans réponse par rapport aux bracelets, notamment leur fiabilité dans les régions éloignées, où la couverture cellulaire laisse souvent à désirer.

Pas infaillible

Sachant qu'effectivement, dans certains endroits, les ondes cellulaires ne se rendent pas très bien, oui, c'est sûr que c'est un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait si on perd la trace [du contrevenant] parce que, justement, le réseau cellulaire n'est pas fiable? Ça fait partie des questions qu'on a , indique la porte-parole du RMFVVC , Louise Riendeau.

Pour, nous, c'est un moyen de plus et chaque fois qu'on peut arriver à sécuriser les femmes, c'est une bonne nouvelle [mais] c'est sûr que ce n'est pas un moyen infaillible.

Elle est en outre préoccupée par les pressions qu’exerceraient certains auteurs de violence conjugale auprès de leur victime pour l’inciter à renoncer au port du dispositif.

On sait que le bracelet est utilisé avec le consentement des victimes, mais c'est aussi contraignant pour les victimes. Ça veut dire qu'il faut garder sur soi un cellulaire, le garder chargé et tout ça, et on sait qu'il y a des victimes qui retirent leur consentement, soit parce que c'est contraignant, soit parce qu'elles ont eu des pressions du conjoint, mais dans ces cas-là, on ne sait pas quelle évaluation est faite par la suite. Est-ce qu'on met en place d'autres moyens pour assurer leur sécurité? , demande Mme Riendeau.

Lors du déploiement initial des bracelets antirapprochement, en mai 2022, Geneviève Guilbault, alors ministre de la Sécurité publique, avait qualifié ce dispositif de «révolutionnaire».

Isabelle Mailloux affirme n'avoir jamais eu vent de cas où une victime aurait cessé de porter son bracelet à la suite de pressions exercées à son endroit. Elle mentionne toutefois que les autorités tiennent compte de cette possibilité dans leurs interventions.

Quand une personne victime va demander un retrait de consentement à la participation du programme, il y aura toujours une rencontre avec l'agent de probation attaché au dossier préalable pour s'assurer des motifs, pour s'assurer que c'est vraiment fait de façon libre et volontaire de sa part , explique la directrice générale à la sécurité aux Services correctionnels du Québec.

Pas de demi-mesure

En ce qui concerne l’efficacité du dispositif en région éloignée, Mme Mailloux se veut rassurante : lorsqu’une autorité compétente impose le port du bracelet à un contrevenant, c’est parce qu’elle a la certitude qu’il sera efficace à 100 %.

Il n'y aura pas de demi-mesure. La protection des victimes, ça demeure et ça demeurera toujours la priorité dans le cadre du programme , assure-t-elle.

Mme Mailloux précise qu’une étude de faisabilité est menée avant l’imposition d’un bracelet pour vérifier s’il pourra être opérationnel.

Elle ajoute que les autorités de sécurité publique poursuivent leurs recherches en vue de trouver une technologie permettant de rendre le dispositif de surveillance opérationnel à la grandeur du territoire, y compris dans les endroits où la couverture cellulaire est absente ou déficiente.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc et Marie-Claire Giffard