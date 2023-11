L’école primaire Victor-Côté de Matane a lancé aujourd’hui sa chanson “Victor, ma belle”, sur les plateformes numériques, lors d’un événement festif.

La chanson est le fruit d’un projet artistique mené par Mylène Fortin, autrice matanaise et ancienne élève de l’école, et de Maryse Bouchard, enseignante en musique à Victor-Côté, dans le cadre du programme Culture à l’école.

Le projet est né il y a un an dans la piscine de Mylène. L’idée m’est venue et Mylène a tout de suite embarqué dans le projet , raconte l’enseignante en musique.

J'ai fait 12 ateliers, un atelier dans chacune des classes. On a décortiqué la création d’une chanson : comment on écrit une chanson, compter les pieds, les rimes. Tout ça, ce n’est pas pareil en maternelle 4 ans versus en sixième année! souligne l’autrice Mylène Fortin.

Je voulais que ce soit la chanson des élèves

L’aventure s’est poursuivie pendant une résidence d’écriture d’une semaine au Festival en chanson de Petite-Vallée, où les deux femmes ont pu travailler avec les idées des élèves. Ça a continué à incuber, à se peaufiner, souligne Mylène Fortin. Des fois, Maryse proposait un petit bout de refrain ou de mélodie, et là ça me donnait des idées.

Quand la paire a appris qu’elle recevrait un soutien financier de la Ville de Matane, elle a pu engager l’auteur-compositeur-interprète Manuel Gasse pour la réalisation de la chanson.

Le but c’était d’enseigner le couplet aux élèves de l’école. Douze d’entre eux ont été enregistrés au Cégep de Matane. Puis je suis allée enregistrer le reste dans le studio de Manuel à Montréal , explique Maryse Bouchard.

Même si on peut déjà écouter la chanson sur les plateformes numériques, le projet est beaucoup plus vaste.

L’autrice a eu l’idée de créer un guide pédagogique autour de l'œuvre. Il y a toutes sortes de choses qu’on peut faire autour de la grammaire, des idées, des valeurs. Je suis rendue avec 25 questions, pour les faire travailler en français, mais aussi pour qu’ils se l’approprient encore plus.

Celle qui est aussi professeure de littérature estime que l’amour du français passe par le plaisir. On ne va pas travailler, on va s’amuser. Parce que le français, c’est ça. Le but c’est de se rendre compte que c’est vraiment cool , dit Mylène Fortin.

Elle estime que le processus de création a donné des ailes à certains jeunes. Les jeunes étaient vraiment contents d'entendre leur chanson.

Les deux femmes affirment que la pièce est le reflet des valeurs et de l’attachement des enfants à leur école. C'est le reflet des moments, souvent, qui sont plus difficiles pendant une journée, un enfant malade, un enfant qui s'ennuie, ça c'est le pont dans la chanson. [...] On parle beaucoup des activités qui se passent ici , souligne Maryse Bouchard. Le plaisir, l’entraide, le respect des différences, la persévérance aussi. Parce qu'on n’apprend rien si c'est juste facile , ajoute Mylène.

Les enfants, qui ont participé à toutes les étapes de la création, ressortent de l’aventure avec un fort sentiment d’appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est s'impliquant qu'on le développe. On avait plusieurs élèves à la technique, à l'animation. Les élèves ont été impliqués vraiment à toutes les étapes , explique l’autrice.

C'est souvent à l'école primaire qu'on dessine un peu notre carrière, sans s'en rendre compte. Alors les paroles "mon rêve à moi, entre mes mains", c'est ça, c'est déjà ici , conclut l’enseignante de musique.

En plus du soutien du ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur, le projet a bénéficié d’une aide financière de la Ville de Matane et de l’organisme l’ALT numérique Desjardins. L’agence de relations de presse Nat Corbeil a offert ses services pour le lancement et la promotion de la chanson.

Avec les informations de Marie-Claude Tremblay