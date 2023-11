Tous les élèves de 9e année suivent le même programme depuis la rentrée 2022. La fin de la distinction entre les programmes théorique et appliqué à cet âge est censée réduire les inégalités entre les élèves. Mais une nouvelle étude montre que plusieurs facteurs freinent la mise en place de ce projet. Une analyse partagée par plusieurs acteurs du secteur éducatif.

Selon le gouvernement Ford, ce décloisonnement des cours est à même d’améliorer les chances des élèves issus de minorités ou moins fortunés, qui étaient autrement disproportionnellement dirigés vers la voie appliquée et, par le fait même, éloignés des études postsecondaires.

Or, un sondage du groupe de défense de l’école publique People for Education auprès de 1044 directeurs d’écoles indique que la majorité d’entre eux relèvent des manques, que ce soit de personnel spécialisé ou encore de formation pour les enseignants, mais aussi un problème de taille des classes.

À titre d’exemple, malgré une hausse de la proportion d’écoles ayant obtenu des assistants d’enseignement, seul un tiers (34 %) des écoles secondaires ont été capables de réduire la taille de leurs classes de 9e année.

La directrice des politiques de recherche de People for Education, Robin Liu Hopson, estime que ce dernier élément est critique pour la réussite du décloisonnement.

Sans avoir réduit le nombre d'élèves par classe, il est difficile pour les enseignants de donner l'attention dont chaque élève a besoin pour avoir du succès , dit-elle.

On a encore des classes de 32, 33 élèves, et on ne peut pas donner tout le soutien [nécessaire] aux élèves , confirme Karen Littlewood, présidente de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO).

Ouvrir en mode plein écran La FEESO réclame plus de moyens pour assurer que la transition se passe mieux. Photo : Getty Images / skynesher

Pour cette année scolaire, le ministère de l’Éducation affirme avoir consacré 104 millions de dollars et recruté 940 éducateurs pour faciliter la transition vers le programme unique en 9e année.

Notre gouvernement a pris des mesures pour décloisonner l'ensemble du programme d'études de 9e année afin d'éliminer les obstacles à la réussite des élèves, tout en investissant un financement sans précédent , explique la porte-parole du ministre Stephen Lecce, Isha Chaudurhi.

L'objectif est louable, rappelle Mme Liu Hopson.

Le but du décloisonnement, c'est d'inverser les tendances qui ne sont pas équitables. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que le cloisonnement désavantage de manière disproportionnée les élèves de la communauté noire, les Autochtones, les élèves ayant des besoins d'apprentissage particuliers ou les élèves en situation de handicap ou même les élèves qui proviennent de familles à revenus faibles.

L’exécution du plan laisse toutefois à désirer, pense Paul Baril, président de Parents partenaires en éducation. Ça s'est fait tellement rapidement, on n'est pas certain que ça a réussi à atteindre son objectif. Il y a peut-être eu un manque de planification , qui touche aussi les élèves, considère-t-il.

Il y avait un stress au niveau des élèves, là, entre les élèves qui avaient de fortes connaissances en mathématiques, les élèves qui avaient moins de connaissances. Il faudrait évaluer tout le processus.

Selon lui, un projet pilote aurait permis de mieux évaluer les tenants et les aboutissants d’un tel changement.

Parallèlement, People for Education lance l’idée d’aller plus loin dans le décloisonnement, en l'appliquant aussi à la 10e année, et a sondé les directeurs d’école à ce sujet. Selon l’organisme, 12 des 70 conseils scolaires en Ontario qui ont des écoles secondaires ont commencé de leur propre chef à décloisonner la 10e année.

M. Baril aimerait, de son côté, qu’il y ait plus de consultations entre les parties prenantes si le ministère de l’Éducation venait à considérer cette éventualité.