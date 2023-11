Denis Miousse a été élu maire de Sept-Îles dimanche, remportant une course à neuf candidats avec 26 % des voix. Au lendemain de son élection, ses priorités trouvent écho auprès de gens de la région.

On se met à la tâche pour que Sept-Îles redevienne la métropole de la Côte-Nord , déclare Denis Miousse, qui explique qu'il souhaite donner une voix plus forte à la municipalité auprès des gouvernements provincial et fédéral.

Les priorités de l’ancien représentant du district de Marie-Immaculée sont claires : il réitère qu’il souhaite aider le CISSS de la Côte-Nord à achever l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Sept-Îles et du bloc opératoire.

Pour ce faire, le terrain de l’hôtel de ville pourrait être vendu à la Société québécoise des infrastructures afin d'agrandir le stationnement de l'Hôpital de Sept-Îles.

Il faut mettre en place le budget, après ça, on va parler de l’aréna, du dossier de l’hôtel de ville. Pour moi, l’hôtel de ville, c’est réglé , lance Denis Miousse.

Ouvrir en mode plein écran Le dossier de l'hôtel de ville a suscité de vifs débats dans les dernières années. Autrefois œuvre architecturale, le bâtiment a subi des dégradations et une restauration complète serait coûteuse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les bâtiments vétustes de l'aréna et de l'hôtel de ville font depuis longtemps l’objet de débats, à savoir s’il faut les rénover ou les remplacer.

M. Miousse avait quitté le poste de conseiller qu'il occupait depuis 17 ans pour faire campagne à la mairie.

Une victoire saluée

Le directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, John-James Blanchette, considère que le maire élu contribuera au développement économique de la région.

Il veut un centre-ville prospère, il veut un Sept-Îles qui peut se développer au niveau économique. On trouve qu’il a les mêmes priorités que nous. Malgré son court mandat, on espère qu'il peut contribuer au développement , dit-il.

La députée de Duplessis, Kateri Champagne-Jourdain, partage aussi certaines visions du maire. Le logement et tout ce qui touche à la vitalité de notre territoire font partie des priorités communes , mentionne-t-elle.

Une élection peu populaire

Un peu plus de 6000 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote, pour un taux de participation d’environ 30 %.

Le président des élections, Denis Clements, s’attendait à voir plus de Septiliens se déplacer aux urnes. Avec neuf candidats à la mairie, je me disais qu’ils feraient sortir le vote. On voit que l’élection partielle ne rime pas toujours avec intérêt pour les élections , mentionne-t-il.

L’assermentation de Denis Miousse et des deux nouveaux conseillers municipaux de Sept-Îles, Alexandre Leblanc et Chantale Vaillancourt, doit avoir lieu d’ici la prochaine semaine.

D'après les informations de Charles-Étienne Drouin